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Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Свидетель из кафе - о Кокорине и его друзьях: я бы даже назвал их благородными

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании".

– Что вы делали на допросе 5 часов? – вопрос адвоката Ромашова, – У вас допрос на двух листах...
– (Разводит руками.) Говорил. То же, что и вам. Несколько раз смотрели видео. Объяснял, откуда знаю их.

– Вы полностью читали свои показания?

– Краткое содержание. По абзацам. Я тогда очень устал, жена родила, весь день был на ногах.

Кокорин периодически бывает? – вопрос адвоката Стукаловой.

– Да.

– Видели, чтобы он агрессивно себя вел до этого случая?

– Нет, это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это мое сугубо личное мнение.

– Вы помните, во что были одеты?

– Я что, на программе "Модный приговор"?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
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#1  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 18:50)
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Болеет за:
«Ростов»
сцуко, жду не дождусь....когда кокорина с мамаевым smirk уже объявят святыми
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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