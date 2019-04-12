Свидетель из кафе - о Кокорине и его друзьях: я бы даже назвал их благородными

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании".– (Разводит руками.) Говорил. То же, что и вам. Несколько раз смотрели видео. Объяснял, откуда знаю их.– Краткое содержание. По абзацам. Я тогда очень устал, жена родила, весь день был на ногах.– Да.– Нет, это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это мое сугубо личное мнение.– Я что, на программе "Модный приговор"?