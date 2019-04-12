Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель из кафе - о Кокорине и его друзьях: я бы даже назвал их благородными
В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании".
– Что вы делали на допросе 5 часов? – вопрос адвоката Ромашова, – У вас допрос на двух листах...
– (Разводит руками.) Говорил. То же, что и вам. Несколько раз смотрели видео. Объяснял, откуда знаю их.
– Вы полностью читали свои показания?
– Краткое содержание. По абзацам. Я тогда очень устал, жена родила, весь день был на ногах.
– Кокорин периодически бывает? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Да.
– Видели, чтобы он агрессивно себя вел до этого случая?
– Нет, это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это мое сугубо личное мнение.
– Вы помните, во что были одеты?
– Я что, на программе "Модный приговор"?
"Спорт-Экспресс"
– Что вы делали на допросе 5 часов? – вопрос адвоката Ромашова, – У вас допрос на двух листах...
– (Разводит руками.) Говорил. То же, что и вам. Несколько раз смотрели видео. Объяснял, откуда знаю их.
– Вы полностью читали свои показания?
– Краткое содержание. По абзацам. Я тогда очень устал, жена родила, весь день был на ногах.
– Кокорин периодически бывает? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Да.
– Видели, чтобы он агрессивно себя вел до этого случая?
– Нет, это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это мое сугубо личное мнение.
– Вы помните, во что были одеты?
– Я что, на программе "Модный приговор"?
"Спорт-Экспресс"
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