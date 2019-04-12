Андрей Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Россия РПЛ 2018/19
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18:40
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (1)
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (1)
17:05
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (3)
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (3)
15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (25)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (25)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (23)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (23)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (32)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (32)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (3)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (3)
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
03:01
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Андрей Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере
Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что самыми эмоциональными моментами в его карьере были игра с командой Англии в Лужниках (2:1), победа петербуржцев в Кубке УЕФА, а также первое чемпионство сине-бело-голубых в 2007 году.
"Самые эмоциональные моменты в карьере? Их три: игра со сборной Англии в Лужниках и выигрыш со счетом 2:1, победа в Кубке УЕФА, а также первое чемпионство "Зенита" в 2007 году в Раменском", - цитирует Аршавина официальный сайт "Зенита".
"Самые эмоциональные моменты в карьере? Их три: игра со сборной Англии в Лужниках и выигрыш со счетом 2:1, победа в Кубке УЕФА, а также первое чемпионство "Зенита" в 2007 году в Раменском", - цитирует Аршавина официальный сайт "Зенита".
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