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Рубин
Ахмат
Оренбург
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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Андрей Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что самыми эмоциональными моментами в его карьере были игра с командой Англии в Лужниках (2:1), победа петербуржцев в Кубке УЕФА, а также первое чемпионство сине-бело-голубых в 2007 году.

"Самые эмоциональные моменты в карьере? Их три: игра со сборной Англии в Лужниках и выигрыш со счетом 2:1, победа в Кубке УЕФА, а также первое чемпионство "Зенита" в 2007 году в Раменском", - цитирует Аршавина официальный сайт "Зенита".
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 18:24
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