Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе рассказал, почему не продлил контракт с "горожанами", а также прокомментировал интерес со стороны "Спартака".— Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем, у нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет. Понимаете, речь ведь идет об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов. Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а все остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остается только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение.— Всегда много слухов. Сейчас я игрок "Краснодара" и выкладываюсь на сто процентов. Речь идет об уважении к клубу. В этом сезоне у нас осталось восемь матчей. Каждый - как финал, и я концентрируюсь на этом. Но да, у меня есть конкретные предложения.— Это хорошая команда. Но, повторюсь, из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу.— Рассматриваю все варианты, главное - чтобы было комфортно мне и моей семье. Повторюсь, окончательное решение приму по окончании сезона.