Россия РПЛ 2018/19
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Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу
Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе рассказал, почему не продлил контракт с "горожанами", а также прокомментировал интерес со стороны "Спартака".
— Ваш контракт с "Краснодаром" истекает по окончании сезона. Уже думали о будущем?
— Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем, у нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет. Понимаете, речь ведь идет об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов. Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а все остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остается только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение.
— Много слухов о вашем возможном переходе в "Спартак".
— Всегда много слухов. Сейчас я игрок "Краснодара" и выкладываюсь на сто процентов. Речь идет об уважении к клубу. В этом сезоне у нас осталось восемь матчей. Каждый - как финал, и я концентрируюсь на этом. Но да, у меня есть конкретные предложения.
— Как смотрите на возможность играть за такой клуб, как "Спартак"?
— Это хорошая команда. Но, повторюсь, из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу.
— В целом вы бы хотели остаться в России или, например, вернуться в Европу?
— Рассматриваю все варианты, главное - чтобы было комфортно мне и моей семье. Повторюсь, окончательное решение приму по окончании сезона.
Sport24.ru
— Ваш контракт с "Краснодаром" истекает по окончании сезона. Уже думали о будущем?
— Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем, у нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет. Понимаете, речь ведь идет об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов. Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а все остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остается только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение.
— Много слухов о вашем возможном переходе в "Спартак".
— Всегда много слухов. Сейчас я игрок "Краснодара" и выкладываюсь на сто процентов. Речь идет об уважении к клубу. В этом сезоне у нас осталось восемь матчей. Каждый - как финал, и я концентрируюсь на этом. Но да, у меня есть конкретные предложения.
— Как смотрите на возможность играть за такой клуб, как "Спартак"?
— Это хорошая команда. Но, повторюсь, из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу.
— В целом вы бы хотели остаться в России или, например, вернуться в Европу?
— Рассматриваю все варианты, главное - чтобы было комфортно мне и моей семье. Повторюсь, окончательное решение приму по окончании сезона.
Sport24.ru
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