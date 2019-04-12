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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе рассказал, почему не продлил контракт с "горожанами", а также прокомментировал интерес со стороны "Спартака".

— Ваш контракт с "Краснодаром" истекает по окончании сезона. Уже думали о будущем?

— Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в «Краснодаре» еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. У меня есть семья и дети, мне нравится город, клуб, у меня хорошие отношения с владельцем, у нас есть прекрасная возможность дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет. Понимаете, речь ведь идет об игроке, который стабильно играет и выкладывается на сто процентов. Я бы мог понять ситуацию, если бы, например, я проводил несколько матчей за сезон, а все остальное время восстанавливался от травм, но это не так. Так что сейчас мне остается только ждать завершения сезона. Тогда и приму окончательное решение.

— Много слухов о вашем возможном переходе в "Спартак".

— Всегда много слухов. Сейчас я игрок "Краснодара" и выкладываюсь на сто процентов. Речь идет об уважении к клубу. В этом сезоне у нас осталось восемь матчей. Каждый - как финал, и я концентрируюсь на этом. Но да, у меня есть конкретные предложения.

— Как смотрите на возможность играть за такой клуб, как "Спартак"?

— Это хорошая команда. Но, повторюсь, из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу.

— В целом вы бы хотели остаться в России или, например, вернуться в Европу?

— Рассматриваю все варианты, главное - чтобы было комфортно мне и моей семье. Повторюсь, окончательное решение приму по окончании сезона.

Sport24.ru
Теги: Каборе Краснодар Спартак
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#1  Barbed   (Сегодня, 18:44)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Негров всё больше в Тарасовке, скоро как в Африке будет smile
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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