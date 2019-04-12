Александр Кокорин: что за выражения? Мы же в тюрьме сидим, там так говорят!

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:40
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
17:05
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (3)
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (3)
16:48
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (35)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (35)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (30)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (30)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (36)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (36)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
Александр Кокорин: что за выражения? Мы же в тюрьме сидим, там так говорят!
Сегодня, 12 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".
В настоящее время проходит допрос свидетель Андрей Колесников, который работал менеджером барной стойки в "Кофемании" в тот день, когда в кафе произошел конфликт компании Кокорина и Мамаева с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.
Колесников в суде дал некоторые показания, отличающиеся от тех, что он давал ранее во время допроса.
"Что ближе к тому, что вы видели? То, что сегодня рассказали, или то, что было записано на допросе?" - спросил у Колесникова адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина.
"Ближе то, что записано. Потому что это было ближе к дате", - ответил свидетель.
После этого состоялся следующий разговор:
Кокорин: "Нервничаете сейчас?"
Свидетель Колесников: "Конечно".
Кокорин: "Может, потому что полгода назад вы не думали, что вас вызовут в суд? Теперь боитесь, что вас закроют за то, что вы не то скажете?"
Судья: "Что за выражения?"
Кокорин: "Мы же в тюрьме сидим! Там так говорят! Я юридически неграмотный"
Свидетель Колесников: "Я не боюсь давать показаний. Они могут отличаться, ведь прошло полгода".
Sport24.ru
В настоящее время проходит допрос свидетель Андрей Колесников, который работал менеджером барной стойки в "Кофемании" в тот день, когда в кафе произошел конфликт компании Кокорина и Мамаева с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.
Колесников в суде дал некоторые показания, отличающиеся от тех, что он давал ранее во время допроса.
"Что ближе к тому, что вы видели? То, что сегодня рассказали, или то, что было записано на допросе?" - спросил у Колесникова адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина.
"Ближе то, что записано. Потому что это было ближе к дате", - ответил свидетель.
После этого состоялся следующий разговор:
Кокорин: "Нервничаете сейчас?"
Свидетель Колесников: "Конечно".
Кокорин: "Может, потому что полгода назад вы не думали, что вас вызовут в суд? Теперь боитесь, что вас закроют за то, что вы не то скажете?"
Судья: "Что за выражения?"
Кокорин: "Мы же в тюрьме сидим! Там так говорят! Я юридически неграмотный"
Свидетель Колесников: "Я не боюсь давать показаний. Они могут отличаться, ведь прошло полгода".
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.