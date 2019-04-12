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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
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Александр Кокорин: что за выражения? Мы же в тюрьме сидим, там так говорят!

Сегодня, 12 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".

В настоящее время проходит допрос свидетель Андрей Колесников, который работал менеджером барной стойки в "Кофемании" в тот день, когда в кафе произошел конфликт компании Кокорина и Мамаева с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Колесников в суде дал некоторые показания, отличающиеся от тех, что он давал ранее во время допроса.

"Что ближе к тому, что вы видели? То, что сегодня рассказали, или то, что было записано на допросе?" - спросил у Колесникова адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина.

"Ближе то, что записано. Потому что это было ближе к дате", - ответил свидетель.

После этого состоялся следующий разговор:

Кокорин: "Нервничаете сейчас?"

Свидетель Колесников: "Конечно".

Кокорин: "Может, потому что полгода назад вы не думали, что вас вызовут в суд? Теперь боитесь, что вас закроют за то, что вы не то скажете?"

Судья: "Что за выражения?"

Кокорин: "Мы же в тюрьме сидим! Там так говорят! Я юридически неграмотный"

Свидетель Колесников: "Я не боюсь давать показаний. Они могут отличаться, ведь прошло полгода".

Sport24.ru
Теги: Кокорин Мамаев
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#1  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:31)
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Болеет за:
«Локомотив»
когда уже вас выпустят? и чтоб не шкодили.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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