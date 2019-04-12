Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов"

Нападающему "Крыльев Советов" Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 проведенных матчей в составе самарского клуба.Футболка с номером 200 была вручена 35-летнему капитану "Крыльев" перед началом домашнего матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Футболку белорусскому футболисту вручил заслуженный ветеран "Крыльев Советов", рекордсмен по количеству игр за самарский клуб (413 игр), мастер спорта СССР Валерьян Панфилов.