Россия РПЛ 2018/19
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18:40
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
17:05
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Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (3)
16:48
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (35)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (35)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (30)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (30)
15:22
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Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (36)
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14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
14:10
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Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов"
Нападающему "Крыльев Советов" Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 проведенных матчей в составе самарского клуба.
Футболка с номером 200 была вручена 35-летнему капитану "Крыльев" перед началом домашнего матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Футболку белорусскому футболисту вручил заслуженный ветеран "Крыльев Советов", рекордсмен по количеству игр за самарский клуб (413 игр), мастер спорта СССР Валерьян Панфилов.
Футболка с номером 200 была вручена 35-летнему капитану "Крыльев" перед началом домашнего матча 23-го тура РПЛ против "Рубина". Футболку белорусскому футболисту вручил заслуженный ветеран "Крыльев Советов", рекордсмен по количеству игр за самарский клуб (413 игр), мастер спорта СССР Валерьян Панфилов.
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