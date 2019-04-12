Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов получил травму в матче 23-го тура чемпионата России против "Рубина".Незадолго до окончания первого тайма Самедов сделал рывок, после которого упал на газон и попросил замену. На 44-й минуте его заменил нападающий Сергей Корниленко.