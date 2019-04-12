"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином"

Россия РПЛ 2018/19
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18:40
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
17:05
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (3)
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (3)
16:48
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (35)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (35)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (30)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (30)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (36)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (36)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином"
В матче 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле победили "Рубин".
Чемпионат России
23 тур
"Крылья Советов" – "Рубин" 1:0
Гол: Зиньковский, 58
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов (Корниленко, 44), Тимофеев, Мохаммед (Зотов, 72), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Ткачук, 82).
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров (Пантелеев, 79), Акбашев (Полоз, 76), Могилевец, Иг. Коновалов, Сагитов (Бухаров, 65).
Предупреждения: Степанов, 28, Шишкин, 62, Самарджич, 68, Канунников, 77, Уремович, 77
Чемпионат России
23 тур
"Крылья Советов" – "Рубин" 1:0
Гол: Зиньковский, 58
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов (Корниленко, 44), Тимофеев, Мохаммед (Зотов, 72), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Ткачук, 82).
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров (Пантелеев, 79), Акбашев (Полоз, 76), Могилевец, Иг. Коновалов, Сагитов (Бухаров, 65).
Предупреждения: Степанов, 28, Шишкин, 62, Самарджич, 68, Канунников, 77, Уремович, 77
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