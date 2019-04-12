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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином"

В матче 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле победили "Рубин".

Чемпионат России

23 тур

"Крылья Советов" – "Рубин" 1:0

Гол: Зиньковский, 58

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов (Корниленко, 44), Тимофеев, Мохаммед (Зотов, 72), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Ткачук, 82).

"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров (Пантелеев, 79), Акбашев (Полоз, 76), Могилевец, Иг. Коновалов, Сагитов (Бухаров, 65).

Предупреждения: Степанов, 28, Шишкин, 62, Самарджич, 68, Канунников, 77, Уремович, 77
Теги: Крылья Советов Рубин
Сегодня, 20:28
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#4  студия дускай   (Сегодня, 20:34)
  • +1
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online

дедушка бухаров не смотрится в молодом рубине
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 20:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Классный гол. КС с победой.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 20:31)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бердыевский автобус вновь забуксовал. И поделом, такой футбол не интересен.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:30)
  • 0
  •  (2)
online

молодцы


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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