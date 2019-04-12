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Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Курбан Бердыев: голевой удар получился у Зиньковского сумасшедшим

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" в 23-м туре чемпионата России.

- В целом, я думаю, что "Крылья" заслужили победу. И по первому тайму и по игре в целом. Голевой удар получился у Зиньковского сумасшедшим. Нам не хватает группы атаки, - сказал Бердыев.

– Шесть матчей команда не побеждает. Это давит на вас и команду?

– Сказать, что давит, нельзя. Группе атаки пока не хватает... Все-таки Сагитов молодой пока, хотя мы надеемся на него, что рано или поздно забьет. Акбашев тоже. Надеемся, что все будет нормально.

Rusfootball.info
Теги: Бердыев Крылья Советов Рубин
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