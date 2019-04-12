Курбан Бердыев: голевой удар получился у Зиньковского сумасшедшим

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" в 23-м туре чемпионата России.- В целом, я думаю, что "Крылья" заслужили победу. И по первому тайму и по игре в целом. Голевой удар получился у Зиньковского сумасшедшим. Нам не хватает группы атаки, - сказал Бердыев.– Сказать, что давит, нельзя. Группе атаки пока не хватает... Все-таки Сагитов молодой пока, хотя мы надеемся на него, что рано или поздно забьет. Акбашев тоже. Надеемся, что все будет нормально.