Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Следующее заседание суда по делу Кокорина и Мамаева пройдет во вторник

В слушаниях Пресненского суда по делу Кокорина и Мамаева был объявлен перерыв.

В среду также ожидается заседание по апелляции защиты футболистов на продление ареста до 25 сентября. Заседание должно начаться в 13:00 – и это вызвало удивление у подсудимых.

"Уже своим ходом?" – спросил Мамаев под общий смех присутствующих.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:16
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