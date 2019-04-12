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"Спартак" проведет открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Енисеем"
"В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды - в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с "Енисеем", - говорится в сообщении.
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??? Приглашаем на празднование дня рождения «Спартака»! ? Красно-белые! ? Приглашаем вас принять участие в праздновании дня рождения футбольного клуба «Спартак-Москва». ? ? 20 апреля ждем всех болельщиков на территории «Открытие Арены»! Рекомендуем вам отдать предпочтение удобной спортивной одежде и обуви! ? ? С 10:00 до 14:00 вокруг стадиона пройдет городской субботник, который в этом году отмечает 100-летний юбилей. ? ? А в 14:00 начнется основное мероприятие, которое пройдет на прилегающей территории «Открытие Арены» перед трибуной В. ? В праздничной программе: ? концерт; ? высадка аллеи руководством клуба и игроками основной команды; ? активности партнёров; ? мастер-классы от хоккейного, гандбольного, пляжного и регбийного клубов «Спартак»; ? кибер-зона с PS4 и XBOX; ? фуд траки; ? выступление черлидеров; ? открытая тренировка команды; ? анимация, DJ, детские мастер-классы. ? ?? В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды — в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с ФК «Енисей». ? Вход свободный! Категория 0+ ? До встречи, красно-белые! ?????
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