Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Спартак" проведет открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Енисеем"

"Спартак" проведет открытую тренировку для фанатов перед матчем 24-го тура премьер-лиги против "Енисея", сообщает официальный инстаграм красно-белых.

"В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды - в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с "Енисеем", - говорится в сообщении.

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??? Приглашаем на празднование дня рождения «Спартака»! ? Красно-белые! ? Приглашаем вас принять участие в праздновании дня рождения футбольного клуба «Спартак-Москва». ? ? 20 апреля ждем всех болельщиков на территории «Открытие Арены»! Рекомендуем вам отдать предпочтение удобной спортивной одежде и обуви! ? ? С 10:00 до 14:00 вокруг стадиона пройдет городской субботник, который в этом году отмечает 100-летний юбилей. ? ? А в 14:00 начнется основное мероприятие, которое пройдет на прилегающей территории «Открытие Арены» перед трибуной В. ? В праздничной программе: ? концерт; ? высадка аллеи руководством клуба и игроками основной команды; ? активности партнёров; ? мастер-классы от хоккейного, гандбольного, пляжного и регбийного клубов «Спартак»; ? кибер-зона с PS4 и XBOX; ? фуд траки; ? выступление черлидеров; ? открытая тренировка команды; ? анимация, DJ, детские мастер-классы. ? ?? В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды — в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с ФК «Енисей». ? Вход свободный! Категория 0+ ? До встречи, красно-белые! ?????

A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on

Теги: Спартак Енисей
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