"Спартак" проведет открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Енисеем"

??? Приглашаем на празднование дня рождения «Спартака»! ? Красно-белые! ? Приглашаем вас принять участие в праздновании дня рождения футбольного клуба «Спартак-Москва». ? ? 20 апреля ждем всех болельщиков на территории «Открытие Арены»! Рекомендуем вам отдать предпочтение удобной спортивной одежде и обуви! ? ? С 10:00 до 14:00 вокруг стадиона пройдет городской субботник, который в этом году отмечает 100-летний юбилей. ? ? А в 14:00 начнется основное мероприятие, которое пройдет на прилегающей территории «Открытие Арены» перед трибуной В. ? В праздничной программе: ? концерт; ? высадка аллеи руководством клуба и игроками основной команды; ? активности партнёров; ? мастер-классы от хоккейного, гандбольного, пляжного и регбийного клубов «Спартак»; ? кибер-зона с PS4 и XBOX; ? фуд траки; ? выступление черлидеров; ? открытая тренировка команды; ? анимация, DJ, детские мастер-классы. ? ?? В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды — в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с ФК «Енисей». ? Вход свободный! Категория 0+ ? До встречи, красно-белые! ?????