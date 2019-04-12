"Спартак" проведет открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Енисеем"

"Спартак" проведет открытую тренировку для фанатов перед матчем 24-го тура премьер-лиги против "Енисея", сообщает официальный инстаграм красно-белых."В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды - в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с "Енисеем", - говорится в сообщении.