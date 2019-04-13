Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:21
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: в се обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: в се обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются
01:21
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Вчера, 23:38
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
Вчера, 23:34
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Вчера, 23:22
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (3)
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (3)
Вчера, 23:08
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (3)
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (3)
Вчера, 22:43
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Вчера, 22:06
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Вчера, 21:08
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
Вчера, 20:28
"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином" (10)
"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином" (10)
Вчера, 20:22
Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином" (1)
Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином" (1)
Вчера, 20:21
Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью?
Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью?
Вчера, 20:06
Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов" (1)
Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов" (1)
Вчера, 19:48
Названа причина драки между Левандовски и Команом (2)
Названа причина драки между Левандовски и Команом (2)
Вчера, 19:18
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка (1)
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка (1)
Вчера, 18:40
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Вчера, 18:24
Андрей Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере (4)
Андрей Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере (4)
Вчера, 17:50
Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте (1)
Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте (1)
Вчера, 17:05
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (4)
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (4)
Вчера, 16:48
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (2)
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (2)
Вчера, 15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (38)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (38)
Вчера, 15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (35)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (35)
Вчера, 15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Вчера, 14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
Вчера, 14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Вчера, 14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: в се обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются
Адвокаты Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик во время слушаний в Пресненском суде обратили внимание на похожий стиль протоколов опроса свидетелей.
"Текст всех показаний содержит юридические термины и штамбовые фразы. Они написаны как под копирку. Извините, такое ощущение что это писал один и тот же автор, и они просто копировались в компьютере и вставлялось.
Также это (опрос) было с просмотром видео до или во время (приема) этих показаний. Мы слышим показания того, что люди видели. Если мы будем удовлетворять каждой ходатайство обвинителя (на чтение протоколов опроса на суде), то мы будем убеждаться, что все показания написаны под копирку", – сказала Стукалова.
"Все речевые обороты, грамматические и орфографические ошибки одинаковы, повторяются", – добавил Барик с намеком на отсутствующего в зале суда следователя Первова.
"Спорт-Экспресс"
"Текст всех показаний содержит юридические термины и штамбовые фразы. Они написаны как под копирку. Извините, такое ощущение что это писал один и тот же автор, и они просто копировались в компьютере и вставлялось.
Также это (опрос) было с просмотром видео до или во время (приема) этих показаний. Мы слышим показания того, что люди видели. Если мы будем удовлетворять каждой ходатайство обвинителя (на чтение протоколов опроса на суде), то мы будем убеждаться, что все показания написаны под копирку", – сказала Стукалова.
"Все речевые обороты, грамматические и орфографические ошибки одинаковы, повторяются", – добавил Барик с намеком на отсутствующего в зале суда следователя Первова.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.