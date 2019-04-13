Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: в се обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются

Адвокаты Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик во время слушаний в Пресненском суде обратили внимание на похожий стиль протоколов опроса свидетелей.

"Текст всех показаний содержит юридические термины и штамбовые фразы. Они написаны как под копирку. Извините, такое ощущение что это писал один и тот же автор, и они просто копировались в компьютере и вставлялось.

Также это (опрос) было с просмотром видео до или во время (приема) этих показаний. Мы слышим показания того, что люди видели. Если мы будем удовлетворять каждой ходатайство обвинителя (на чтение протоколов опроса на суде), то мы будем убеждаться, что все показания написаны под копирку", – сказала Стукалова.

"Все речевые обороты, грамматические и орфографические ошибки одинаковы, повторяются", – добавил Барик с намеком на отсутствующего в зале суда следователя Первова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Зенит
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