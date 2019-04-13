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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Вкуснятина" - Александр Селихов показал сломанный палец (фото)

Вратарь "Спартака" Александр Селихов показал травмированный палец.

Он выложил в сториз в инстаграме фотографию своей руки. Ранее сообщалось, что Селихов из-за травмы пропустит около четырех недель, то есть может вернуться в строй к началу мая.

"Вкуснятина" - Александр Селихов показал сломанный палец (фото)


Напомним, голкипер получил перелом пальца руки в матче 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Теги: Селихов Спартак ЦСКА
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