"Спартак" поздравил Луиса Адриано с днем рождения

"Спартак" в официальном твиттере поздравил с днем рождения нападающего Луиса Адриано.В пятницу бразильцу исполнилось 32 года."С днем рождения, Луис! Голы нашего бомбардира можно пересматривать бесконечно", - говорится в сообщении "Спартака".Адриану выступает за "Спартак" с января 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.