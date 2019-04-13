"Уфа" и "Енисей" определились с формами на предстоящий матч

"Енисей" и "Уфа" определились с комплектами форм на сегодняшний матч 23-го тура Премьер-Лиги.Красноярцы выйдут на поле в темно-синих футболках, а гости - в белых.