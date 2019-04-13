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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Диктором на матче "Ростов" - "Спартак" будет человек, озвучивавший "Игру престолов"

На завтрашнем матче 23-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Спартак" диктором на стадионе "Ростов Арена" будет работать заслуженный артист России Михаил Черняк.

Именно голосом Черняка в российском переводе говорил персонаж популярного сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер.

"Воскресенье. Столица юга. Битва за железный трон. В гостях у войнов Ростова красно-белые ходаки из столицы. Место битвы — "Ростов Арена", — анонсировал матч диктор.

Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 10:58
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(2)
#5  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 12:24)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
...воЙнов...
...ходАки...
ужОс fearful
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#4  SergioV  Белгород (Сегодня, 11:56)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позвали бы лучше того, кто озвучивал Кенни.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  Zoldaten   (Сегодня, 11:51)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
тему Игры престолов заездили все кому не лень
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46)
  • 0
  •  (0)
online

Я думал, который министра-кастрата озвучивал.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  gesha978  Москва (Сегодня, 11:10)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а из ниндзя черепашек никого не было?
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
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