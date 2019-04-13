Диктором на матче "Ростов" - "Спартак" будет человек, озвучивавший "Игру престолов"

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Голос Тириона Ланнистера на "Ростов Арене"!



Диктором матча "Ростов" - "Спартак" будет заслуженный артист России Михаил Черняк.



Именно его голосом говорил бесстрашный Тирион Ланнистер в российском переводе сериала (А-Медиа).



Игра близко! pic.twitter.com/r5ALrzQwjV — Football Club Rostov (@rostovfc) April 12, 2019

На завтрашнем матче 23-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Спартак" диктором на стадионе "Ростов Арена" будет работать заслуженный артист России Михаил Черняк.Именно голосом Черняка в российском переводе говорил персонаж популярного сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер."Воскресенье. Столица юга. Битва за железный трон. В гостях у войнов Ростова красно-белые ходаки из столицы. Место битвы — "Ростов Арена", — анонсировал матч диктор.