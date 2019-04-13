Диктором на матче "Ростов" - "Спартак" будет человек, озвучивавший "Игру престолов"

Россия РПЛ 2018/19
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11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
08:58
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
03:17
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (5)
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (5)
01:21
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
01:21
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Вчера, 23:38
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
Вчера, 23:34
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Вчера, 23:22
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Вчера, 23:08
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
Вчера, 22:43
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Вчера, 22:06
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Вчера, 21:08
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
Вчера, 20:28
"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином" (10)
"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином" (10)
Вчера, 20:22
Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином" (1)
Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином" (1)
Вчера, 20:21
Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью? (1)
Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью? (1)
Вчера, 20:06
Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов" (1)
Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов" (1)
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Названа причина драки между Левандовски и Команом (2)
Названа причина драки между Левандовски и Команом (2)
Диктором на матче "Ростов" - "Спартак" будет человек, озвучивавший "Игру престолов"
На завтрашнем матче 23-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Спартак" диктором на стадионе "Ростов Арена" будет работать заслуженный артист России Михаил Черняк.
Именно голосом Черняка в российском переводе говорил персонаж популярного сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер.
"Воскресенье. Столица юга. Битва за железный трон. В гостях у войнов Ростова красно-белые ходаки из столицы. Место битвы — "Ростов Арена", — анонсировал матч диктор.
Именно голосом Черняка в российском переводе говорил персонаж популярного сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер.
"Воскресенье. Столица юга. Битва за железный трон. В гостях у войнов Ростова красно-белые ходаки из столицы. Место битвы — "Ростов Арена", — анонсировал матч диктор.
???— Football Club Rostov (@rostovfc) April 12, 2019
Голос Тириона Ланнистера на "Ростов Арене"!
Диктором матча "Ростов" - "Спартак" будет заслуженный артист России Михаил Черняк.
Именно его голосом говорил бесстрашный Тирион Ланнистер в российском переводе сериала (А-Медиа).
Игра близко! pic.twitter.com/r5ALrzQwjV
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