"Локомотив" и "Ахмат" определились с формами на предстоящий матч (фото)

Пресс-служба "Ахмата" в твиттере показала комплекты форм на матч 23-го тура РПЛ против "Локомотива".Команда из Грозного сегодня будет выступать в зеленых футболках, а железнодорожники - в красных.[media=https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1116983958120669184/photo/1]