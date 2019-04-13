"Арсенал" – "Урал": команды огласили стартовые составы

Россия РПЛ 2018/19
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14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
08:58
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
03:17
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (5)
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (5)
01:21
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
01:21
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Вчера, 23:38
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
Вчера, 23:34
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Вчера, 23:22
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Вчера, 23:08
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
Вчера, 22:43
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Вчера, 22:06
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Вчера, 21:08
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
"Арсенал" – "Урал": команды огласили стартовые составы
"Арсенал" и "Урал" объявили составы на матч 23-го тура чемпионата России.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Ткачев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулев, Араторе.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Ткачев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулев, Араторе.
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