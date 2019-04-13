Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

"Арсенал" – "Урал": команды огласили стартовые составы

"Арсенал" и "Урал" объявили составы на матч 23-го тура чемпионата России.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Ткачев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулев, Араторе.
Теги: Арсенал Тула Урал
Сегодня, 13:13
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