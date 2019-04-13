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Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Енисей" и "Уфа" голов не забили

"Енисей" и "Уфа" в стартовом матче субботней программы 23-го тура разошлись миром (0:0).

Чемпионат России

23 тур

"Енисей" – "Уфа" 0:0

"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Огуде, Ятченко, Семакин, Зотов (Комков, 56), Кутьин (Саркисов, 55), Соболев.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Ванек (Пауревич, 53), Карп, Тилль, Вомбергар (Сысуев, 62), Бизяк (Безденежных, 84).

Предупреждения: Карп, 15, Кичин, 17, Живоглядов, 45
Теги: Енисей УФА
Сегодня, 13:25
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