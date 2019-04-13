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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Вадим Евсеев: раз мы набрали очко, значит результат закономерен

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничью с "Енисеем" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

"Раз мы набрали очко, значит, результат закономерен. Мы довольны этим очком. Потому что мы низко в турнирной таблице. "Енисей" дома играет так, что всем сложно. Если бы у нас лучше было завершение, могли взять и три очка. Но и соперник играл достойно, по-домашнему. Игбун на разминке почувствовал недомогание, но у нас 22 игрока. Вышел Вомбергар, ничем не хуже. Сыграл достойно", – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Евсеев.
Теги: Евсеев УФА Енисей
Сегодня, 13:46
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