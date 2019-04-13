Андрей Ещенко в основе дубля "Спартака" в матче с "Ростовом"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вышел в стартовом составе дубля в матче 23-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Ростова".Полностью состав красно-белых выглядит так: Поплевченков, Ещенко, Моргунов, Петрунин (к), Сазонов, Сунгатулин, Володкин, Игнатов, Глушенков, Маркитесов, Прошляков.Запасные: Марков, Литвинов, Мохбалиев, Горбулин, Калачевский, Данилин, Оганесян, Репях.Напомним, что Ещенко недавно восстановился после травмы. В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена.