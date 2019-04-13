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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Андрей Ещенко в основе дубля "Спартака" в матче с "Ростовом"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вышел в стартовом составе дубля в матче 23-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Ростова".

Полностью состав красно-белых выглядит так: Поплевченков, Ещенко, Моргунов, Петрунин (к), Сазонов, Сунгатулин, Володкин, Игнатов, Глушенков, Маркитесов, Прошляков.

Запасные: Марков, Литвинов, Мохбалиев, Горбулин, Калачевский, Данилин, Оганесян, Репях.

Напомним, что Ещенко недавно восстановился после травмы. В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена.
Теги: Спартак Ростов Ещенко
Сегодня, 14:10
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