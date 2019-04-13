Россия РПЛ 2018/19
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14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
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08:58
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Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
03:17
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (5)
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (5)
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Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
01:21
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
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Андрей Ещенко в основе дубля "Спартака" в матче с "Ростовом"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вышел в стартовом составе дубля в матче 23-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Ростова".
Полностью состав красно-белых выглядит так: Поплевченков, Ещенко, Моргунов, Петрунин (к), Сазонов, Сунгатулин, Володкин, Игнатов, Глушенков, Маркитесов, Прошляков.
Запасные: Марков, Литвинов, Мохбалиев, Горбулин, Калачевский, Данилин, Оганесян, Репях.
Напомним, что Ещенко недавно восстановился после травмы. В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена.
Полностью состав красно-белых выглядит так: Поплевченков, Ещенко, Моргунов, Петрунин (к), Сазонов, Сунгатулин, Володкин, Игнатов, Глушенков, Маркитесов, Прошляков.
Запасные: Марков, Литвинов, Мохбалиев, Горбулин, Калачевский, Данилин, Оганесян, Репях.
Напомним, что Ещенко недавно восстановился после травмы. В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена.
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