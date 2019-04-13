Россия РПЛ 2018/19
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"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей"
Юрий Нестеренко - главный герой встречи. Он не дал Тиллю забить пенальти и сделал несколько отличных сейвов. Хотя и о главном арбитре не стоит забывать - Сергей Карасев оказался в центре внимания, приняв ряд неоднозначных решений.
Фото: Официальный сайт ФК "Енисей"
Сильный ветер и ужасное поле
С самого начала стоит обозначить, что матч в Красноярске прошел при очень не простых условиях. На стадионе гулял сильнейший ветер. Организаторам даже пришлось убрать рекламные щиты, которые должны были расположиться за воротами, поскольку существовала большая вероятность того, что их просто-напросто сдует. Во время игры ветер доставлял футболистам неудобства, о чем признавались те, кто успел дать небольшие интервью. В ряде эпизодов было заметно, что мяч улетает не совсем туда, куда рассчитывали игроки.
Но более значительное влияние на игру оказало качество футбольного поля. Прямо скажем, оно было ужасным. Повсюду зияли проплешины, газон был неровным, а отскок непредсказуемым. Уверен, с этим в большей степени можно связать тот факт, что вместо множества опасных моментов мы увидели множество потерь и брак в передачах. Понятно, что в Красноярске в марте была Универсиада, и все внимание было приковано к ней, но это не должно было становиться поводом не следить за полем на стадионе "Центральный".
Потеря Слая на разминке
Впрочем, достаточно скромная с точки зрения зрелищности игра случилась в том числе и по причине кадровых проблем. Говорить о "Енисее" в данном случае не будем, потому что его, похоже, не спасет даже наличие в строю все заявленных игроков - слишком уж глубок кризис, ставший следствием конфликта Аленичева и руководства клуба. А вот "Уфа" вполне могла предстать в более мощном виде, но во время предматчевой разминке лишилась своего лидера.
По имеющейся информации Слай почувствовал дискомфорт в области колена, и Евсееву пришлось в срочном порядке менять его на Вомбергара. Андрес, безусловно, был старателен и принимал участие во многих атаках своей команды. И Вадим Валентинович не зря сказал о том, что он доволен действиями этого парня в сегодняшней игре. Но все-таки мы прекрасно понимаем, что по уровню мастерства Слай выше, и его отсутствие на поле в Красноярске не сделало футбол "Уфы" более острым.
Герой Нестеренко
Другое дело, что и без своего главного форварда "уфимцы" должны были увозить с собой три очка. Уже в начале матча они получили право на пенальти (о справедливости решений судьи мы поговорим чуть ниже). Вернувший в состав после дисквалификации Тилль имел все шансы открыть счет. К тому же бил он, что называется, по ветру. Но свое слово сказал вратарь "Енисея", не просто отбивший первый удар, но и успевший встать, прыгнуть и отразить добивание.
Как уже было сказано, у "Уфы" было не так много моментов, но, помимо пенальти, еще как минимум дважды у них был близкий к стопроцентному шанс забить. В первом тайме очень классно после подачи с углового в ближний угол бил Аликин, а во второй половине встречи выход 1 на 1 был у Сысуева. Но в этих эпизодах, как и во всех других, вновь на высоте был Нестеренко. Юрий подал очень серьезную заявку на звание лучшего вратаря 23-го тура.
Что творит эта машина ??? Юрчик, не зря тебя тренировал ? pic.twitter.com/kmkaDdzBeY— Ilzat Akhmetov (@akhmetov77i) April 13, 2019
Редкая активность "Енисея"
В ответ на остроты "уфимцев" "Енисей" выдал лишь два более-менее внятных игровых отрезка. Первый случился минут через 10 после перерыва. С этого времени и до середины второго тайма хозяева были очень активны и достаточно массово шли вперед. Используя навесы, они хорошо доставляли мяч в штрафную. Проблема была лишь в том, что адресаты передач не могли нанести качественный завершающий удар. Но этот всплеск был оперативно погашен "Уфой", которая показала, что готова пользоваться освобождающимися свободными зонами и готова совершать быстрые контратаки. Команда Аленичева вновь стала играть более сдержанно.
Еще один раз "Енисей" завелся уже практически в добавленное время. "Уфа", если судить по подсказкам Евсеева, призывавшего сыграть понадежнее и брать паузы, была согласна на ничью. Нежелание рисковать привело к тому, что "красноярцы" решились попробовать вырвать победу в концовке. Другое дело опять-таки, что мастерства и креатива им не хватило. Беленов при помощи защитников легко справился со всеми угрозами на последних минутах. А теперь давайте поговорим о судьях.
Судейство Карасева в центре внимания - было несколько неоднозначных решений
Начнем, безусловно, с назначенного в начале матча пенальти. Единоборство Бизяка и Гаджибекова в штрафной "Енисея" выглядело как абсолютно нормальная борьба. Падение игрока "Уфы", как кажется, не было вызвано нарушением правил со стороны защитника. По крайней мере, Али не делал такого движения рукой, после которого соперник лишился бы равновесия и упал на газон. Как сказал Дмитрий Аленичев, возможно, если пенальти не был забит, то это значит, что его и не должно было быть. Интересно будет узнать мнение инспектора встречи и главы департамента судейства и инспектирования. Есть мнение, что Карасев мог обойтись без принятия столь спорного решения.
? Семь пенальти из семи были реализованы соперниками «Енисея» в текущем сезоне. Юрий Нестеренко был против продолжения этой серии. @FCEnisey— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 13, 2019
? Смотрите #ЕнисейУфа прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Или тогда Сергей должен был быть более последовательным. Речь об эпизоде в середине первого тайма, когда Никитин в похожей борьбе с Соболевым в штрафной "Уфы" сделал движение рукой в сторону нападающего и заметно толкнул его, после чего последовало падение и молчание свистка арбитра. Визуально этот момент мало чем отличается от момента с Бизяком и Гаджибековым, но в одном случае пенальти назначен, а в другом нет.
И третий эпизод, о котором хочется сказать. Первая треть второго тайма. Кичин делает подачу в штрафную с левого фланга. Соболев борется с Аликиным и оказывается первым на мяче, но получает толчок в спину, который не дает ему нанести удар. Боковой судья поднимает флажок и сигнализирует об офсайде. Карасев доверяет своему помощнику. На повторе положение "вне игры" выглядит совсем не очевидным, а потому появляются сомнения относительно правильности принятого судьями решения. В данной ситуации вполне мог быть назначен пенальти. Тем не менее, 11-метровый сегодня был только один, и, как выяснилось, даже он не помог одной из команд забить гол и одержать победу.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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