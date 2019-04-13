"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей"

Юрий Нестеренко - главный герой встречи. Он не дал Тиллю забить пенальти и сделал несколько отличных сейвов. Хотя и о главном арбитре не стоит забывать - Сергей Карасев оказался в центре внимания, приняв ряд неоднозначных решений. Фото: Официальный сайт ФК "Енисей"

Сильный ветер и ужасное поле

Потеря Слая на разминке

Герой Нестеренко

Что творит эта машина ??? Юрчик, не зря тебя тренировал ? pic.twitter.com/kmkaDdzBeY — Ilzat Akhmetov (@akhmetov77i) April 13, 2019

Редкая активность "Енисея"

Судейство Карасева в центре внимания - было несколько неоднозначных решений

? Семь пенальти из семи были реализованы соперниками «Енисея» в текущем сезоне. Юрий Нестеренко был против продолжения этой серии. @FCEnisey



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