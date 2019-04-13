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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Дебютный гол Ивана Облякова за ЦСКА с центра поля (видео)

ЦСКА открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

На 14-й минуте отличился Иван Обляков. Полузащитник увидел, что вратарь Евгений Фролов далеко вышел из ворот и со стандарта почти с центра поля пробил. Мяч залетел за шиворот голкиперу.



Для 20-летнего Облякова это первый гол за ЦСКА.
Теги: ЦСКА Оренбург Обляков
Сегодня, 14:33
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