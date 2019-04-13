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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Арсенал" и "Урал" поделили очки

"Арсенал" в большинстве не смог в домашнем матче одержать победу над "Уралом" (0:0).

Чемпионат России

23 тур

"Арсенал" – "Урал" 0:0

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 85), Костадинов (Ткачёв, 46), Джорджевич.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).

Предупреждения: Горбатенко, 30, Бумаль, 37, Егорычев, 58, Погребняк, 83, Ароян, 84

Удаление: Меркулов, 76
Теги: Арсенал Тула Урал
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#1  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:17)
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Это как раз тот самый случай, когда ноль равен единице! Почаще бы так.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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