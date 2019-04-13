"Арсенал" и "Урал" поделили очки

"Арсенал" в большинстве не смог в домашнем матче одержать победу над "Уралом" (0:0).Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 85), Костадинов (Ткачёв, 46), Джорджевич.Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).Предупреждения: Горбатенко, 30, Бумаль, 37, Егорычев, 58, Погребняк, 83, Ароян, 84Удаление: Меркулов, 76