Россия РПЛ 2018/19
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15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
08:58
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
03:17
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (6)
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (6)
01:21
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
01:21
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Вчера, 23:38
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
Вчера, 23:34
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Вчера, 23:22
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Вчера, 23:08
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки
"Арсенал" в большинстве не смог в домашнем матче одержать победу над "Уралом" (0:0).
Чемпионат России
23 тур
"Арсенал" – "Урал" 0:0
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 85), Костадинов (Ткачёв, 46), Джорджевич.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).
Предупреждения: Горбатенко, 30, Бумаль, 37, Егорычев, 58, Погребняк, 83, Ароян, 84
Удаление: Меркулов, 76
Чемпионат России
23 тур
"Арсенал" – "Урал" 0:0
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев (Кангва, 85), Костадинов (Ткачёв, 46), Джорджевич.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).
Предупреждения: Горбатенко, 30, Бумаль, 37, Егорычев, 58, Погребняк, 83, Ароян, 84
Удаление: Меркулов, 76
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