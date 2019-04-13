ЦСКА дома в меньшинстве уступил "Оренбургу"

Россия РПЛ 2018/19
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15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
08:58
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
03:17
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (6)
Валерий Рейнгольд: история Кокорина и Мамаева не стала уроком для наших "великих" футболистов (6)
01:21
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются (10)
01:21
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Вчера, 23:38
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
Вчера, 23:34
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Вчера, 23:22
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (5)
Вчера, 23:08
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (2)
ЦСКА дома в меньшинстве уступил "Оренбургу"
"Оренбург" добился волевой победы в гостевом матче с ЦСКА (3:2).
Чемпионат России
23 тур
ЦСКА – "Оренбург" 2:3
Гол: Обляков, 14, Эрнандес, 32 - Ойеволе, 17, Сутормин, 24, Деспотович, 57
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Бекао, Дивеев, Щенников (Ефремов, 74), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эрнандес (Нисимура, 68), Чалов
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Бегич, Бреев (Маляров, 76), Сутормин (Чиркин, 89), Попович, Мишкич, Деспотович.
Предупреждения: Попович, 15, Фернандес, 18, Мишкич, 31, Малых, 69, Нисимура, 75, Деспотович, 80, Сигурдссон, 81
Удаления: Фернандес, 26
Чемпионат России
23 тур
ЦСКА – "Оренбург" 2:3
Гол: Обляков, 14, Эрнандес, 32 - Ойеволе, 17, Сутормин, 24, Деспотович, 57
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Бекао, Дивеев, Щенников (Ефремов, 74), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эрнандес (Нисимура, 68), Чалов
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Бегич, Бреев (Маляров, 76), Сутормин (Чиркин, 89), Попович, Мишкич, Деспотович.
Предупреждения: Попович, 15, Фернандес, 18, Мишкич, 31, Малых, 69, Нисимура, 75, Деспотович, 80, Сигурдссон, 81
Удаления: Фернандес, 26
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