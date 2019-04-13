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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

ЦСКА дома в меньшинстве уступил "Оренбургу"

"Оренбург" добился волевой победы в гостевом матче с ЦСКА (3:2).

Чемпионат России

23 тур

ЦСКА – "Оренбург" 2:3

Гол: Обляков, 14, Эрнандес, 32 - Ойеволе, 17, Сутормин, 24, Деспотович, 57

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Бекао, Дивеев, Щенников (Ефремов, 74), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эрнандес (Нисимура, 68), Чалов

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Бегич, Бреев (Маляров, 76), Сутормин (Чиркин, 89), Попович, Мишкич, Деспотович.

Предупреждения: Попович, 15, Фернандес, 18, Мишкич, 31, Малых, 69, Нисимура, 75, Деспотович, 80, Сигурдссон, 81

Удаления: Фернандес, 26
Теги: ЦСКА Оренбург
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86
(5)
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#86  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:40)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Что-то подобное .


Ваш случайный отскок в дерби аукнулся уже сегодня, в итоге будете на 5 строчке
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#85  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 16:37)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Кстати кони,там этот ваш нигер,он разве не с офсайда забил?

А ты разве уже и глазам своим верить перестал?Понятно что мозгам веры нет,за неимением таковых,но глазки поросячьи-то еще остались или не?... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#84  ДЯДЬКА   (Сегодня, 16:36)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
После выездов в Черкизово,Краснодар и Петербург это расклад будет реализован полностью

Что-то подобное ты кукарекал перед выездом ЦСКА на"чпок-арену".
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#83  Mihail69  Московская область (Сегодня, 16:33)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Радослав Ковач,
Охренеть, главнеадекват модератор.
Теперь понятно почему две недели бана поймал.
Шашлыки модерируют(((
Регистрация: 29.10.2006 [жалоба]
#82  лад  USSR (Сегодня, 16:33)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ай да арбитр! Ай да су*ин сын!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#81  casabl   (Сегодня, 16:30)
  • 0
  •  (6)
online

Я вообще-то болею за футбол, а не за какую-то команду. Но в случае этого матча понравился футбол в исполнении оренбуржцев, которые показали, как надо побеждать!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#80  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:28)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оренбург за "родной" Зенит костьми............умеют же играть..а по существу, Игорёк сегодня не ВЫРУЧИЛ...его косяки..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#79  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:27)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KARASS
отлично -так держать место за 6-8 есть еще шанс побороться

После выездов в Черкизово,Краснодар и Петербург это расклад будет реализован полностью
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#78  Радослав Ковач  г. Москва (Сегодня, 16:26)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Отличный результат!
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
#77  KARASS   (Сегодня, 16:26)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Spartacus1971
Кстати кони,там этот ваш нигер,он разве не с офсайда забил?

разве завтра за вас судья забьет stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#76  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:25)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Миллер щедро отблагодарит Оренбург.

И Лапочкина
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
#75  KARASS   (Сегодня, 16:24)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Egg
Слава Оренбургу! Видно надорвались после Спартака ишачуги.

вам рабам даже если ляшки обдрищете завтра -конюшню не догнать wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#74  Сандр   (Сегодня, 16:24)
  • -5
  •  (9)

Бумеранг вернулся, кони у Спартака выиграли не за счет игры, а за счет ошибок и форы от двух индейцев.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#73  KARASS   (Сегодня, 16:22)
  • -5
  •  (7)
online

отлично -так держать место за 6-8 есть еще шанс побороться confused
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#72  ДЯДЬКА   (Сегодня, 16:22)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Коляс
надо было ноги убирать

Он убирал, смотри внимательнее.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#71  Spartacus1971   (Сегодня, 16:21)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: идим1986ЦСКА
На повторе было видно, что вторую карточку дали не за что, Фернандесу. В стыке он не задел ногу, она выше прошла.


Там Сухина рулит у паровозов,короче вас они нагнут и поезд ушёл ,вам тогда только 4-5 место светит,а для Гинера остаться без бабла это уже финиш.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#70  N-52   (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Оренбург" сыграл солидно,по-чемпионски. Желаю успеха тренеру и команде !
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
#69  Egg  mars (Сегодня, 16:20)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слава Оренбургу! Видно надорвались после Спартака ишачуги.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#68  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: идим1986ЦСКА
На повторе было видно, что вторую карточку дали не за что, Фернандесу. В стыке он не задел ногу, она выше прошла.

да и прямой красной игроку оренбурга я не увидел, когда тот прямой ногой решил второй раз за матч Дивееву нос сломать
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#67  пушкин  спб (Сегодня, 16:20)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Magmus
вот это я понимаю талант, в одном посте обоим командам лизнул...


А ты не пробовал понимать не с позиции лизоблюдства, лабус, а с простой оценки увиденного в матче? Или по другому не умеешь, язык и моск под лизание заточен?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#66  Spartacus1971   (Сегодня, 16:19)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати кони,там этот ваш нигер,он разве не с офсайда забил?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#65  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой, Оренбург!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#64  Бриг   (Сегодня, 16:17)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Гостевой нежданчик от Оренбурга.Автобус не ставили.Голы,забитые командами,претендуют на лучшие в туре.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#63  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:16)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
На повторе было видно, что вторую карточку дали не за что, Фернандесу. В стыке он не задел ногу, она выше прошла.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#62  пушкин  спб (Сегодня, 16:16)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Футбольный бог не Тимошка, видит немножко.

Еще бы он на баб обратил внимание, как они два матча подряд с левых пенальти победы добывали.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#61  Magmus  Домодедово (Сегодня, 16:15)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Коням мальца не повезло, такие мячи, и все три, редко в одном матче забиваются, просто убойные. Но и надо отдать должное славным оренбуржским парням, команда классно в атаку выходила.
Болел естественно за них, их хозяин является спонсором Зенита, спасибо ему за всё.

вот это я понимаю талант, в одном посте обоим командам лизнул...


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#60  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 16:15)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax1012
После прошлого тура Гинер ошибочно решил, что его команда научилась играть и не занёс...
Жадность фраера сгубила.


Ну вот что ты несёшь????!!!! По мнению болельщиков Спартака Гинер банкрот, у него палец отрезали и он стадион переименовал из-за нехватки денег, ему давно уже нечем всех купить.
(кстати только он один у другой великой команды стадион не в честь банка называется).
Хотя логика этих болельщиков никогда не была сильным местом. Тут одновременно и денег нет и занёс, а самое смешное и непонятное, то что лукойловые даже заносить чтоль не умеют? Даже интересно.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#59  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 16:15)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ДЯДЬКА
Если за удар коленом в голову Дивееву, даже желтую не дают, то о чем говорить.
Лапочкина с победой. smirk

Да прекращай, там борьба была, защитник в воздухе падая саданул коленом. Всё ж таки с Марио другой коленкор, надо было ноги убирать, а он вьехал так, что мама не горюй.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#58  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:14)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А Оренбург как-то посильней Реала оказался.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#57  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 16:14)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Оренбург с победой, достойный матч.
Лапочкин просто клоун, об этом говорил еще ЛВС.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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