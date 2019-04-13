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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео)

После раннего удаления в проигранном матче с «Оренбургом» (2:3) защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес через переводчика в пух и прах разнёс арбитра Сергея Лапочкина, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

Фото: Rusfootball.info
– Никогда не говорил, но сегодня поговорю с вами. Мне стыдно, что так случилось. Российский чемпионат – очень сложный, в нём много борьбы. Если за такое удалять, меня всегда надо удалять. Я всегда прыгаю и борюсь головой. Второй эпизод самый отвратительный. Мы оба боролись за мяч и одновременно его коснулись. Как он даёт мне жёлтую, а сопернику не даёт? Это безобразие!

Я очень давно играю в футбол и никогда не видел такого, как сегодня. Я ни одной жёлтой карточки не получил за весь чемпионат! А тут он мне даёт две за 20 минут! Футбол – контактная игра, особенно в России. Все играют в стык. Если я ошибся, я первый об этом скажу, первый приму её на себя. Но сегодня произошло безобразие, мне стыдно, что так случилось.

Во втором эпизоде вообще ничего не было, сконцентрируемся на первом. Я 7 лет здесь играю и никогда не бью никого локтями, но я должен разводить руки, когда выпрыгиваю, это футбол. Следующий матч очень важный с «Локомотивом», но что я могу сделать?

– Судья убил ЦСКА?

– Конечно, так и есть.

– Самое обидное удаление в карьере?

– Меня уже удаляли, но по делу. Сейчас надо успокоиться. Я не для того оставил семью в Бразилии и приехал сюда шутки шутить. Я живу здесь один, чтобы серьёзно работать и приносить пользу команде. «Уфа» с нами сравняла – без вопросов, это была заслуженная ничья. Но такого, как сегодня, я в жизни не видел.

– Удаление – главная причина поражения ЦСКА?

– Сложно играть в меньшинстве, особенно в чемпионате России. Мы сражались, но не получилось.

– У ЦСКА теперь нет шансов на чемпионство?

– Не знаю, сколько сейчас очков, какой разрыв, но мы точно будем сражаться и бороться до конца. Команда молодая, она заслуживает борьбы, но надо прояснить, что сегодня было просто стыдно.

Теги: Фернандес ЦСКА Rвидео Оренбург Лапочкин
Сегодня, 16:53
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(11)
#20  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:24)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во даёт... Он там что, перебрал что ли? Неадекватное интервью вообще...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#19  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:20)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Административная страховка от 4 пролёта подряд газпрома мимо ЛЧ

А вам вообще ничего не светит, сидим и, хрюкая, смотрим таблицу.

Цитата: ПавКо
и Галицкого с РЖД еще сделать нужно

Вы все сами себя "сделаете", играть надо лучше, и моменты свои надо забивать.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#18  Jeff Gordon   (Сегодня, 18:08)
  • +2
  •  (4)

привыкли к карманным свисткам. ни стыда ни совести
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#17  Ditrih   (Сегодня, 18:03)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
две жёлтые заслуженно.подвёл команду, а теперь на судей валишь
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#16  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 17:57)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Административная страховка от 4-го пролёта подряд газпрома мимо ЛЧ.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#15  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 17:48)
  • 0
  •  (10)

Симулянт, который неоднократно падал в штрафных без фола соперников, зарабатывая липовые пенальти для своей команды. И при этом еще обвиняет судью. Молчал бы лучше..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#14  diego milito 22   (Сегодня, 17:38)
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Локтем двинул Терехова так, что у того заплыл левый глаз. Затем, чуть не оторвал ногу Сутормину, въехав прямой ногой, что того развернуло на 360 градусов вокруг оси. Карточки по-делу.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#13  hurzo  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Обалдеть а пересмотреть момент слабо,там чётко видно как он въехал шипами в ляшку соперника.Нет сомнения коллегия судейства признает решения судьи обоснованным. smirk
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
#12  pisto   (Сегодня, 17:28)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
По первому эпизоды комментатор разъяснил, что если удар локтем неумышленно - то желтая, если умышленно - красная. Второй эпизод - менее очевиден. На картинке показалось, что Марио играл опасно, но может и правда сначала задел мяч, потом ноги. И, в принципе, судья мог простить, тем более Марио.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#11  KARASS   (Сегодня, 17:28)
  • -9
  •  (11)
online

ну и ладно главное что Зенит чемпион а не свинушки им далеко ради этого можно и локо и краснодыру слить stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#10  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 17:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Это что за диалект русского языка у Марио? Ничерта ведь не понятно!


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#9  пушкин  спб (Сегодня, 17:23)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Городовой

+мильён.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#8  sheluch  Кёниград (Сегодня, 17:23)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Говори по русски, гражданин России... Вот ЭТО безобразие!
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 17:21)
  • -7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KARASS
красавец и полностью прав засуживают на глушняк и тишина все в пользу инародных и зени кому нужно такое судейство видимо понятно но это просто позор angry

В пользу Зенита что?Что не дают не одного чистого пенальти когда московским клубам регулярно ставят левые?Что в обоих матчах со Спартаком судья тащит свинарню за уши,а с Локо трем игрокам Локо арбитр жалеет три красные?По Марио не стоило прыгать вперед ногами в игрока имея карточку,только и всего.Глупый поступок.Да и вообще Цска бы не грех вспомнить массу сезонов с левыми пендалями в каждой встрече или феерию судейства в том же 2006.Цска Зенит и Петтай в роли клоуна.Вот это предвзятое судейство,а дать вторую желтую за такой прыжок это обязанность арбитра.Так что утри сопли и умей проигрывать достойно.Цска судят всяко лучше чем Зенит в этом году.Хотя бы потому что ему дают чистые пенальти,а Зениту нет.В матче с Уралом не удалили негра за мегаигру в прыжки сзади,с Уфой не дали 100% пенальти,со Спартаком отменили чистый гол,не дали пендаль и сорвали голевую выдуманным вне игры,с Локо не удалили грузина и Баринова за прыжки сзади и расценили игру в волейбол Чорлуки в желтую,хотя пахло фолом последней надежды.Москва и судьи делают все что бы Зенит не набирал очки.Как минимум четыре они у нас отняли,но мы играем,а не ноем.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  пушкин  спб (Сегодня, 17:17)
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Это всё отголоски слёз Тихоновецкого.My Webpage


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:08)
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Может и не все судья правильно трактовал, но этот монолог Марио похоже скорей всего на ХНЫКАНЬЕ после драки.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  ДЯДЬКА   (Сегодня, 17:05)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Уж если Марио прорвало, то о чем говорить. Поскорее бы систему видеоповторов ввели.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#3  karfagen  Dresden (Сегодня, 17:05)
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
а я думал, что семью перевозят в страну, чьим гражданином становишься=)
как же я ошибался


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#2  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 16:59)
  • -4
  •  (22)
Болеет за:
ЦСКА
конечно, жуткие Эмоции... НО тема явно есть!
- питерский Судья на Газпром-Добычу в конце сезона - кайф от работы "судейских"... да будет Газпрем чемпионом!!! rage
-- и Галицкого с РЖД еще сделать нужно smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#1  KARASS   (Сегодня, 16:57)
  • -4
  •  (22)
online

красавец и полностью прав засуживают на глушняк и тишина все в пользу инародных и зени кому нужно такое судейство видимо понятно но это просто позор angry
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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