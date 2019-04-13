Россия РПЛ 2018/19
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"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео)
После раннего удаления в проигранном матче с «Оренбургом» (2:3) защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес через переводчика в пух и прах разнёс арбитра Сергея Лапочкина, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
Я очень давно играю в футбол и никогда не видел такого, как сегодня. Я ни одной жёлтой карточки не получил за весь чемпионат! А тут он мне даёт две за 20 минут! Футбол – контактная игра, особенно в России. Все играют в стык. Если я ошибся, я первый об этом скажу, первый приму её на себя. Но сегодня произошло безобразие, мне стыдно, что так случилось.
Во втором эпизоде вообще ничего не было, сконцентрируемся на первом. Я 7 лет здесь играю и никогда не бью никого локтями, но я должен разводить руки, когда выпрыгиваю, это футбол. Следующий матч очень важный с «Локомотивом», но что я могу сделать?
– Судья убил ЦСКА?
– Конечно, так и есть.
– Самое обидное удаление в карьере?
– Меня уже удаляли, но по делу. Сейчас надо успокоиться. Я не для того оставил семью в Бразилии и приехал сюда шутки шутить. Я живу здесь один, чтобы серьёзно работать и приносить пользу команде. «Уфа» с нами сравняла – без вопросов, это была заслуженная ничья. Но такого, как сегодня, я в жизни не видел.
– Удаление – главная причина поражения ЦСКА?
– Сложно играть в меньшинстве, особенно в чемпионате России. Мы сражались, но не получилось.
– У ЦСКА теперь нет шансов на чемпионство?
– Не знаю, сколько сейчас очков, какой разрыв, но мы точно будем сражаться и бороться до конца. Команда молодая, она заслуживает борьбы, но надо прояснить, что сегодня было просто стыдно.
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