"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео)

После раннего удаления в проигранном матче с «Оренбургом» (2:3) защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес через переводчика в пух и прах разнёс арбитра Сергея Лапочкина, передаёт корреспондент Rusfootball.info. Фото: Rusfootball.info

– Никогда не говорил, но сегодня поговорю с вами. Мне стыдно, что так случилось. Российский чемпионат – очень сложный, в нём много борьбы. Если за такое удалять, меня всегда надо удалять. Я всегда прыгаю и борюсь головой. Второй эпизод самый отвратительный. Мы оба боролись за мяч и одновременно его коснулись. Как он даёт мне жёлтую, а сопернику не даёт? Это безобразие!Я очень давно играю в футбол и никогда не видел такого, как сегодня. Я ни одной жёлтой карточки не получил за весь чемпионат! А тут он мне даёт две за 20 минут! Футбол – контактная игра, особенно в России. Все играют в стык. Если я ошибся, я первый об этом скажу, первый приму её на себя. Но сегодня произошло безобразие, мне стыдно, что так случилось.Во втором эпизоде вообще ничего не было, сконцентрируемся на первом. Я 7 лет здесь играю и никогда не бью никого локтями, но я должен разводить руки, когда выпрыгиваю, это футбол. Следующий матч очень важный с «Локомотивом», но что я могу сделать?– Конечно, так и есть.– Меня уже удаляли, но по делу. Сейчас надо успокоиться. Я не для того оставил семью в Бразилии и приехал сюда шутки шутить. Я живу здесь один, чтобы серьёзно работать и приносить пользу команде. «Уфа» с нами сравняла – без вопросов, это была заслуженная ничья. Но такого, как сегодня, я в жизни не видел.– Сложно играть в меньшинстве, особенно в чемпионате России. Мы сражались, но не получилось.– Не знаю, сколько сейчас очков, какой разрыв, но мы точно будем сражаться и бороться до конца. Команда молодая, она заслуживает борьбы, но надо прояснить, что сегодня было просто стыдно.