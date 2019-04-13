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Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург»
В Москве завершился один из самых любопытных матчей 23-го тура. ЦСКА упустил шанс приблизиться к «Зениту» в чемпионской гонке: питерцам помог «Оренбург», выдавший настоящее представление на «ВЭБ Арене». Встреча включила в себя всё: удивительные голы, удаление, камбэки и драму. Rusfootball.info анализирует индивидуальные действия участников.
ЦСКА
Игорь Акинфеев — 2.5. Голкиперу ЦСКА регулярно приходилось вступать в игру: игра москвичей в обороне была далека от идеала. В ряде эпизодов Акинфеев действовал надёжно, но вряд ли эту игру он занесёт себе в актив. Голкипер ЦСКА не выручал, а в эпизоде с третьим голом даже не прыгнул за мячом (несмотря на всю крутость удара Деспотовича).
Родриго Бекао – 3.0. Бекао остаётся настоящим лидером обороны ЦСКА, но в этом матче бразилец был не так хорош, как обычно. Да, периодически Бекао ещё и угрожал чужим воротам, классно действуя на стандартах. Но в обороне его показатели были скромными: 1 отбор и 1 перехват.
Кирилл Набабкин – 2.5. После удаления Фернандеса Набабкин занял место бразильца на фланге. Получилось не слишком удачно: игра в атаке не относится к сильным сторонам крайнего защитника ЦСКА. За весь матч у Набабкина скопилось лишь два кросса и считанное количество обостряющих передач.
Игорь Дивеев — 3.0. Дивеев провёл довольно качественный матч. Защитник ЦСКА сделал 2 отбора и 5 выносов, что является лучшим совокупным показателем в команде. Учитывая, что Дивеев неоднократно оказывался на газоне после жёстких контактов, его игра и вовсе заслуживает уважения.
Марио Фернандес – 2.0. Российского бразильца даже немного жаль. Ведь не стремился он сыграть грубо в эпизоде с удалением, но, конечно, это его не опрадывает. Удаление стало поворотным моментом в матче, а игрок, уже получивший жёлтую карточку, должен быть вдвойне осторожен. Из-за удаления ЦСКА потерял не только одного из игроков, но ещё и лидера, через которого строились многие атаки команды.
Георгий Щенников – 2.5. Щенников, как и Набабкин, не смог заставить фланги ЦСКА работать. Через левый фланг ЦСКА атаковал намного реже, чем через правый. Если быть точным, то правый фланг хозяева задействовали примерно в два раза чаще. Сам Щенников ничем толком не запомнился, можно лишь отметить один из эпизодов, когда защитник ЦСКА спас свою команду, выбив мяч из под ног у игрока «Оренбурга», завершавшего атаку с угла вратарской.
Иван Обляков – 4.5. Полузащитник ЦСКА был лучшим игроком на поле. Великолепный гол со штрафного в первом тайме плюс фактически голевая передача в моменте со вторым голом уже объясняют высокую оценку. Но прибавим сюда ещё и 63 передачи (процент точности – 85,7%), что является лучшим показателем в ЦСКА.
Никола Влашич — 3.5. Влашич - лидер ЦСКА по количеству точных передач (показатель точности составляет более 90%), один из самых активных игроков на поле, который ещё и сделал 3 потенциально голевые передачи. Мог Влашич и отличиться, но его удар от линии штрафной пришёлся рядом со штангой.
Арнор Сигурдссон – 2.5. После дубля в ворота «Спартака» от Сигурдссона явно ждали большего. Но на этот раз исландцу не повезло, он был привычно активен, только вот «Оренбург» особых шансов ему не предоставил. 41 передача (точность – 87,7%) и 1 удар по воротам – довольно скромно.
Абель Эрнандес – 3.0. Уругвайский форвард ЦСКА сейчас явно не в форме. Из-за длительного пропуска Эрнандесу не хватает резкости и остроты (то, что английские эксперты называют словом sharpness). Но свой момент уругваец подкараулил и забил важнейший мяч. Впрочем, больше ничего в актив ему не занести.
Фёдор Чалов – 2.5. Форвард ЦСКА вряд ли может быть доволен собственной игрой в этом матче. Чалов не так часто встречался с мячом, но сумел-таки нанести четыре удара по воротам. Был у Чалова и отличный шанс в начале второго тайма, но не получилось.
Такума Нисимура, Дмитрий Ефремов, Хёрдур Магнуссон — б/о. Замены игру ЦСКА явно не усилили. У каждого из появившихся на поле по ходу матча были свои яркие моменты игры, но оценок этого недостаточно.
«Оренбург»
Евгений Фролов – 3.0. Первый гол ещё долго будут вспоминать Фролову. Конечно, когда тебе забивают с центра поля, трудно найти оправдания. Но нужно отметить, что после этой результативной ошибки голкипер «Оренбурга» сумел собраться. ЦСКА нанёс 6 ударов в створ ворот, а Фролов помог своей команде удержать победу.
Силвие Бегич – 3.5. Бегич – лидер «Оренбурга» по количеству выносов мяча (8) в опасных ситуациях. Да, периодически центральный защитник гостей играл на отбой, но что ещё нужно, когда команда ведёт в счёте?
Михаил Сиваков – 3.5. Сиваков также провёл классный матч, у него 2 отбора и 6 выносов. Вообще, тот факт, что ЦСКА толком ничего не создал не со стандартов, уже является показателем качественной игры «Оренбурга» в обороне.
Адесойе Ойеволе – 4.0. Ойеволе стал автором мяча, который во многом перевернул игру. Наверное, если бы «Оренбург» сразу не отыгрался, ЦСКА мог бы уже в первом тайме фактически снять все вопросы о победителе.
Сергей Терехов – 3.5. Терехов, как и другие защитники «Оренбурга», провёл отличный матч. 3 отбора, 1 перехват, 2 выноса и 2 заблокированных удара – достойные показатели для защитника.
Андрей Малых – 4.0. Малых стал автором голевой передачи, да ещё и здорово действовал в обороне. Андрей 5 раз отбирал мяч, а также записал на свой счёт 1 перехват и 1 вынос.
Даниэль Мишкич – 3.5. Полузащитник «Оренбурга» успевал не только в обороне, но и в атаке. Хорват нанёс 2 удара по воротам, отдал 41 передачу (точность – 80,5%).
Сергей Бреев – 3.0. Бреев выглядел не так ярко, как коллеги по полузащите. Тем не менее, и он отдал 2 потенциально опасные передачи, хотя по числу пасов (30) был худшим среди полузащитников.
Денис Попович – 4.5. Попович – лучший из полузащитников «Оренбурга». Именно он отдал великолепную передачу Деспотовичу, положив начало голу-шедевру. Но важно ещё и то, что Попович был мозговым центром гостей. Он сделал 71 передачу, что в два раза превосходит показатели других игроков «Оренбурга».
Алексей Сутормин – 4.5. У форварда «Оренбурга» было не так много шансов в этом матче, но свой мяч он забил. Стоит снова отметить голевое чутьё Сутормина и хладнокровие в решающих ситуациях.
Джордже Деспотович – 4.5. Наверное, Деспотович и сам не надеялся, что сумеет забить такой мяч. Повезло? Конечно, мяч полетел в ворота по невероятной траектории, но в любом случае Джордже стал одним из героев этого матча.
Дмитрий Андреев, Никита Маляров, Григорий Чиркин – б/о. Тренерский штаб «Оренбурга» проводил замены уже в концовке, превратив их в часть стратегии по затягиванию времени. Толком проявить себя запасные не сумели.
Чемпионат России
23 тур
ЦСКА – "Оренбург" 2:3
Гол: Обляков, 14, Эрнандес, 32 - Ойеволе, 17, Сутормин, 24, Деспотович, 57
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Бекао, Дивеев, Щенников (Ефремов, 74), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эрнандес (Нисимура, 68), Чалов
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Бегич, Бреев (Маляров, 76), Сутормин (Чиркин, 89), Попович, Мишкич, Деспотович.
Предупреждения: Попович, 15, Фернандес, 18, Мишкич, 31, Малых, 69, Нисимура, 75, Деспотович, 80, Сигурдссон, 81
Удаления: Фернандес, 26
Фото - Tribuna.uz.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
ЦСКА
Игорь Акинфеев — 2.5. Голкиперу ЦСКА регулярно приходилось вступать в игру: игра москвичей в обороне была далека от идеала. В ряде эпизодов Акинфеев действовал надёжно, но вряд ли эту игру он занесёт себе в актив. Голкипер ЦСКА не выручал, а в эпизоде с третьим голом даже не прыгнул за мячом (несмотря на всю крутость удара Деспотовича).
Родриго Бекао – 3.0. Бекао остаётся настоящим лидером обороны ЦСКА, но в этом матче бразилец был не так хорош, как обычно. Да, периодически Бекао ещё и угрожал чужим воротам, классно действуя на стандартах. Но в обороне его показатели были скромными: 1 отбор и 1 перехват.
Кирилл Набабкин – 2.5. После удаления Фернандеса Набабкин занял место бразильца на фланге. Получилось не слишком удачно: игра в атаке не относится к сильным сторонам крайнего защитника ЦСКА. За весь матч у Набабкина скопилось лишь два кросса и считанное количество обостряющих передач.
Игорь Дивеев — 3.0. Дивеев провёл довольно качественный матч. Защитник ЦСКА сделал 2 отбора и 5 выносов, что является лучшим совокупным показателем в команде. Учитывая, что Дивеев неоднократно оказывался на газоне после жёстких контактов, его игра и вовсе заслуживает уважения.
Марио Фернандес – 2.0. Российского бразильца даже немного жаль. Ведь не стремился он сыграть грубо в эпизоде с удалением, но, конечно, это его не опрадывает. Удаление стало поворотным моментом в матче, а игрок, уже получивший жёлтую карточку, должен быть вдвойне осторожен. Из-за удаления ЦСКА потерял не только одного из игроков, но ещё и лидера, через которого строились многие атаки команды.
Георгий Щенников – 2.5. Щенников, как и Набабкин, не смог заставить фланги ЦСКА работать. Через левый фланг ЦСКА атаковал намного реже, чем через правый. Если быть точным, то правый фланг хозяева задействовали примерно в два раза чаще. Сам Щенников ничем толком не запомнился, можно лишь отметить один из эпизодов, когда защитник ЦСКА спас свою команду, выбив мяч из под ног у игрока «Оренбурга», завершавшего атаку с угла вратарской.
Иван Обляков – 4.5. Полузащитник ЦСКА был лучшим игроком на поле. Великолепный гол со штрафного в первом тайме плюс фактически голевая передача в моменте со вторым голом уже объясняют высокую оценку. Но прибавим сюда ещё и 63 передачи (процент точности – 85,7%), что является лучшим показателем в ЦСКА.
Оренбург и так и эдак хотел проиграть, но судья не позволил)— wather88 (@wather88) April 13, 2019
Никола Влашич — 3.5. Влашич - лидер ЦСКА по количеству точных передач (показатель точности составляет более 90%), один из самых активных игроков на поле, который ещё и сделал 3 потенциально голевые передачи. Мог Влашич и отличиться, но его удар от линии штрафной пришёлся рядом со штангой.
Арнор Сигурдссон – 2.5. После дубля в ворота «Спартака» от Сигурдссона явно ждали большего. Но на этот раз исландцу не повезло, он был привычно активен, только вот «Оренбург» особых шансов ему не предоставил. 41 передача (точность – 87,7%) и 1 удар по воротам – довольно скромно.
Абель Эрнандес – 3.0. Уругвайский форвард ЦСКА сейчас явно не в форме. Из-за длительного пропуска Эрнандесу не хватает резкости и остроты (то, что английские эксперты называют словом sharpness). Но свой момент уругваец подкараулил и забил важнейший мяч. Впрочем, больше ничего в актив ему не занести.
Фёдор Чалов – 2.5. Форвард ЦСКА вряд ли может быть доволен собственной игрой в этом матче. Чалов не так часто встречался с мячом, но сумел-таки нанести четыре удара по воротам. Был у Чалова и отличный шанс в начале второго тайма, но не получилось.
Такума Нисимура, Дмитрий Ефремов, Хёрдур Магнуссон — б/о. Замены игру ЦСКА явно не усилили. У каждого из появившихся на поле по ходу матча были свои яркие моменты игры, но оценок этого недостаточно.
«Оренбург»
Евгений Фролов – 3.0. Первый гол ещё долго будут вспоминать Фролову. Конечно, когда тебе забивают с центра поля, трудно найти оправдания. Но нужно отметить, что после этой результативной ошибки голкипер «Оренбурга» сумел собраться. ЦСКА нанёс 6 ударов в створ ворот, а Фролов помог своей команде удержать победу.
Силвие Бегич – 3.5. Бегич – лидер «Оренбурга» по количеству выносов мяча (8) в опасных ситуациях. Да, периодически центральный защитник гостей играл на отбой, но что ещё нужно, когда команда ведёт в счёте?
Михаил Сиваков – 3.5. Сиваков также провёл классный матч, у него 2 отбора и 6 выносов. Вообще, тот факт, что ЦСКА толком ничего не создал не со стандартов, уже является показателем качественной игры «Оренбурга» в обороне.
Адесойе Ойеволе – 4.0. Ойеволе стал автором мяча, который во многом перевернул игру. Наверное, если бы «Оренбург» сразу не отыгрался, ЦСКА мог бы уже в первом тайме фактически снять все вопросы о победителе.
Сергей Терехов – 3.5. Терехов, как и другие защитники «Оренбурга», провёл отличный матч. 3 отбора, 1 перехват, 2 выноса и 2 заблокированных удара – достойные показатели для защитника.
Андрей Малых – 4.0. Малых стал автором голевой передачи, да ещё и здорово действовал в обороне. Андрей 5 раз отбирал мяч, а также записал на свой счёт 1 перехват и 1 вынос.
Даниэль Мишкич – 3.5. Полузащитник «Оренбурга» успевал не только в обороне, но и в атаке. Хорват нанёс 2 удара по воротам, отдал 41 передачу (точность – 80,5%).
Сергей Бреев – 3.0. Бреев выглядел не так ярко, как коллеги по полузащите. Тем не менее, и он отдал 2 потенциально опасные передачи, хотя по числу пасов (30) был худшим среди полузащитников.
Денис Попович – 4.5. Попович – лучший из полузащитников «Оренбурга». Именно он отдал великолепную передачу Деспотовичу, положив начало голу-шедевру. Но важно ещё и то, что Попович был мозговым центром гостей. Он сделал 71 передачу, что в два раза превосходит показатели других игроков «Оренбурга».
Алексей Сутормин – 4.5. У форварда «Оренбурга» было не так много шансов в этом матче, но свой мяч он забил. Стоит снова отметить голевое чутьё Сутормина и хладнокровие в решающих ситуациях.
Джордже Деспотович – 4.5. Наверное, Деспотович и сам не надеялся, что сумеет забить такой мяч. Повезло? Конечно, мяч полетел в ворота по невероятной траектории, но в любом случае Джордже стал одним из героев этого матча.
Победа!!!!! #ЦСКАОренбург 2:3 pic.twitter.com/MnKvyEETmA— ФК Оренбург (@fcorenburg) April 13, 2019
Дмитрий Андреев, Никита Маляров, Григорий Чиркин – б/о. Тренерский штаб «Оренбурга» проводил замены уже в концовке, превратив их в часть стратегии по затягиванию времени. Толком проявить себя запасные не сумели.
Чемпионат России
23 тур
ЦСКА – "Оренбург" 2:3
Гол: Обляков, 14, Эрнандес, 32 - Ойеволе, 17, Сутормин, 24, Деспотович, 57
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Бекао, Дивеев, Щенников (Ефремов, 74), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эрнандес (Нисимура, 68), Чалов
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Бегич, Бреев (Маляров, 76), Сутормин (Чиркин, 89), Попович, Мишкич, Деспотович.
Предупреждения: Попович, 15, Фернандес, 18, Мишкич, 31, Малых, 69, Нисимура, 75, Деспотович, 80, Сигурдссон, 81
Удаления: Фернандес, 26
Фото - Tribuna.uz.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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