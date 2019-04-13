Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Гончаренко: обе желтые карточки Фернандеса – незаслуженные
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3) поделился мнением об удалении защитника армейцев Марио Фернандеса.
Игрок обороны красно-синих к 25-й минуте получил две желтые карточки и был вынужден покинуть поле.
– Что можете сказать по судейству, в частности, по удалению Марио Фернандеса?
– Это все недалеко от меня было. Надо знать Мариу – это человек, который всегда играет в футбол. Наверное, вы все знаете, что он не может обидеть человека, сыграть грубо. Он сам подставит голову под ногу соперника, но не будет никого бить. Исходя из таких единоборств, которые он ведет, считаю что обе желтые карточки незаслуженные.
"Спорт-Экспресс"
Игрок обороны красно-синих к 25-й минуте получил две желтые карточки и был вынужден покинуть поле.
– Что можете сказать по судейству, в частности, по удалению Марио Фернандеса?
– Это все недалеко от меня было. Надо знать Мариу – это человек, который всегда играет в футбол. Наверное, вы все знаете, что он не может обидеть человека, сыграть грубо. Он сам подставит голову под ногу соперника, но не будет никого бить. Исходя из таких единоборств, которые он ведет, считаю что обе желтые карточки незаслуженные.
"Спорт-Экспресс"
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