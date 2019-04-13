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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Виктор Гончаренко: обе желтые карточки Фернандеса – незаслуженные

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3) поделился мнением об удалении защитника армейцев Марио Фернандеса.

Игрок обороны красно-синих к 25-й минуте получил две желтые карточки и был вынужден покинуть поле.

– Что можете сказать по судейству, в частности, по удалению Марио Фернандеса?

– Это все недалеко от меня было. Надо знать Мариу – это человек, который всегда играет в футбол. Наверное, вы все знаете, что он не может обидеть человека, сыграть грубо. Он сам подставит голову под ногу соперника, но не будет никого бить. Исходя из таких единоборств, которые он ведет, считаю что обе желтые карточки незаслуженные.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко Оренбург ЦСКА
Сегодня, 17:11
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24
(11)
#24  yuri  спб (Сегодня, 18:24)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: waldemar
А вы Сер на 1 место котируетесь????? НУ-НУ


Ну-Ну в жопе у кенгуру. мы самый эффективный в стране клубешник, можете, сэр заглянуть не в местные и продажные СМИ а в официальный источник, мистер.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#23  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:23)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормальная логика у Гончаренко. Он типа игрок в целом корректный, поэтому даже в конкретном матче нарушить на желтые не может нигде и никогда. Типа: Не имеете права давать "желтые" такому игроку! Логика у тренера пипец просто... Повторы посмотри, бульбашка!


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#22  waldemar  воронеж (Сегодня, 18:22)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: бульбаш
Это Фармклуб и это должны давно все уяснить и по другому не как.

4 места не котируются нынче, сэр Генри. Не ходите ночью на болота когда силы зла властвуют беспредельно(с))

А вы Сер на 1 место котируетесь????? НУ-НУ
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#21  yuri  спб (Сегодня, 18:15)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: бульбаш
Это Фармклуб и это должны давно все уяснить и по другому не как.

4 места не котируются нынче, сэр Генри. Не ходите ночью на болота когда силы зла властвуют беспредельно(с))


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#20  бульбаш  белгород (Сегодня, 18:12)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: wir sind die besten
Гончаренко, ты проиграл Оренбургу, не Реалу или Барсе, при своих болельщиках...не позорься...если на что-то ЦСКА претендует, то одного или двух удалят, команда должна делать результат, кто мешал Чалову или шведу попасть в рамку?...УФА тоже тебя засудила?...не позорь Армию.

как я ранее и говорил, Оренбург крепкая команда, но бомжам булки раздвинают как по заказу

Это Фармклуб и это должны давно все уяснить и по другому не как.
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#19  KARASS   (Сегодня, 18:05)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: kurynin60
Витя, но если ты далеко был как можешь судить заслуженные они или нет? Объективнее надо быть и не ныть ища повод, а не методы.. Идешь по стопам Плаческу, Плачини. Это вам вернулось бумерангом после дерби со Спартаком. В той игре вам повезло, сегодня наоборот.

а что собственно в дерби может статистику скажем лет за 5-7 посмотрим так нарисуй wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#18  waldemar  воронеж (Сегодня, 18:03)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KARASS
Цитата: anatolik189
О как кони начали дружно ржать!Виноват во всём судья,а кто ещё?По Фернандесу вообще никаких вопросов,должна была быть вообще прямая красная за намерение сыграть опасно.Дело не в судье, малоуважаемый Ганчаренко,дело в команде и твоём руководстве ею.В общем сегодня праздник у всех,кроме загнанных лошадей!

если бы кони не ржали свиньи быне хрюкали благодаря баблу и судьям у вас есть толк побороться за почетные 3-5 место а по фа5кту без булты 7-10 такие дела smirk

нЕ неси БРЕД ,У ВАС ВЕЗДЕ ВИНОВАТ СПАРТАК ТО СУДЬИ ПОМОГАЮТ ТО БАБЛО,СЛУЧАЕМ ЭТО НЕ ШИЗОФРЕНИЯ?
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#17  KARASS   (Сегодня, 18:02)
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: MIG
Причем здесь Питер? Это чмо Лапочкино за Спам топит

он топит за питьер потому что конюшня и краснодар реальные соперники за чемпионства завтра краснодар для питера сольют
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#16  Климак  32 (Сегодня, 18:02)
  • +2
  •  (6)

Ну ну как же, скажите ещё что Сухина все подстроил!


--------------------
"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  suarez   (Сегодня, 18:01)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дело Гончаренко (или Ганчаренко) - тренировать, дело судейского корпуса - разбирать такие спорные моменты... а моё дело - писать никому не нужные комменты. Везде должен быть порядок.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#14  Брюзга  Рязань (Сегодня, 18:00)
  • +4
  •  (10)

Начался обычный конский скулёж: это не мы проиграли, это судья нас засудил.)
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#13  KARASS   (Сегодня, 18:00)
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: anonymous
Цитата: wir sind die besten
Гончаренко, ты проиграл Оренбургу, не Реалу или Барсе, при своих болельщиках...не позорься...если на что-то ЦСКА претендует, то одного или двух удалят, команда должна делать результат, кто мешал Чалову или шведу попасть в рамку?...УФА тоже тебя засудила?...не позорь Армию.

как я ранее и говорил, Оренбург крепкая команда, но бомжам булки раздвинают как по заказу

и правильно сделают главное что бы рабы про золото забыли
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#12  waldemar  воронеж (Сегодня, 17:58)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ради интереса посмотрел обзор матча,хотя после БРЕДА МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИХ О ИХ ВЕЛИЧИИ В ПРОСМОТРЕ ИХ ТРАНСЛЯЦИЙ МАТЧЕЙ,ТЕПЕРЬ НЕ СМОТРЮ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ,так вот какие могут быть вопли КОНЯВЫХ в первом рука,локоть в голову второй прямая нога в ноги и тело,РАЗВЕ НЕ ТАК?
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#11  KARASS   (Сегодня, 17:52)
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: anatolik189
О как кони начали дружно ржать!Виноват во всём судья,а кто ещё?По Фернандесу вообще никаких вопросов,должна была быть вообще прямая красная за намерение сыграть опасно.Дело не в судье, малоуважаемый Ганчаренко,дело в команде и твоём руководстве ею.В общем сегодня праздник у всех,кроме загнанных лошадей!

если бы кони не ржали свиньи быне хрюкали благодаря баблу и судьям у вас есть толк побороться за почетные 3-5 место а по фа5кту без булты 7-10 такие дела smirk
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#10  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:51)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Просто Гинер забыл чемодан кому нужно занести, Эдера вообще ни за что удалили, уродец бекао так изобразил гримасу боли, что у судьишки сердце дрогнуло.
И это без постоянного выгораживания скотины Вернблума, который должен был только в одном матче две кк схватывать.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#9  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 17:48)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
О как кони начали дружно ржать!Виноват во всём судья,а кто ещё?По Фернандесу вообще никаких вопросов,должна была быть вообще прямая красная за намерение сыграть опасно.Дело не в судье, малоуважаемый Ганчаренко,дело в команде и твоём руководстве ею.В общем сегодня праздник у всех,кроме загнанных лошадей!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (9)

Цитата: wir sind die besten
Гончаренко, ты проиграл Оренбургу, не Реалу или Барсе, при своих болельщиках...не позорься...если на что-то ЦСКА претендует, то одного или двух удалят, команда должна делать результат, кто мешал Чалову или шведу попасть в рамку?...УФА тоже тебя засудила?...не позорь Армию.

как я ранее и говорил, Оренбург крепкая команда, но бомжам булки раздвинают как по заказу
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:45)
  • +3
  •  (9)

Не соглашусь с Гончаренко. Я был в трёх метрах от большого телевизора и с уверенностью могу сказать: Фернандес заслужил то, что заслужил.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#6  конон   (Сегодня, 17:42)
  • -2
  •  (6)

kurynin60,
Ты с головой дружи - тренер говорит.что рядом с ним все произошло.Учись читать.На Дивееве два раза прямые красные - итог одна желтая.
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#5  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Гончаренко, ты проиграл Оренбургу, не Реалу или Барсе, при своих болельщиках...не позорься...если на что-то ЦСКА претендует, то одного или двух удалят, команда должна делать результат, кто мешал Чалову или шведу попасть в рамку?...УФА тоже тебя засудила?...не позорь Армию.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#4  MIG  Piter (Сегодня, 17:37)
  • -4
  •  (16)

Причем здесь Питер? Это чмо Лапочкино за Спам топит
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#3  колокольчик  москва (Сегодня, 17:29)
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Ливерпуль»
питеру дорожку стелят, это не красит никого, опять судьи пишут историю
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#2  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 17:22)
  • 0
  •  (16)

Витя, но если ты далеко был как можешь судить заслуженные они или нет? Объективнее надо быть и не ныть ища повод, а не методы.. Идешь по стопам Плаческу, Плачини. Это вам вернулось бумерангом после дерби со Спартаком. В той игре вам повезло, сегодня наоборот.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 17:18)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
там трактовки питерского судьи... Предвзятые??)


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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