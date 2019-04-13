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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура молодежных команд РПЛ - 1:1.

Молодежное первенство

23 тур

"Динамо" – "Краснодар" 1:1

Гол: Глущенков, 67 - Шершнёв, 65

"Динамо": Лещук, Зорин, Калачёв, Глущенков, Владимиров, Денисов (Усанов, 85), Липовой (Данилин, 66), Звонков, Школик (Демьянов, 46), Терехов (Мазурин, 66), Мелекесцев (Тюкавин, 90+1)

"Краснодар": Ещенко, Мартынов, Ведерников, Пелих (Корнюшин, 81), Литвинов, Кратков, Кокоев (Рейхмен, 69), Халназаров, Котов (Петерсон, 87), Шершнёв (Бенедык, 73), Пидлисняк (Азаренко, 90+1)

Предупреждения: Владимиров, 27, Кокоев, 27, Лещук, 65
Теги: Краснодар Динамо
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