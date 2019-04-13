Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"

Россия РПЛ 2018/19
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19:09
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
18:06
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (1)
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (1)
17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (26)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (26)
15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (2)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (2)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура молодежных команд РПЛ - 1:1.
Молодежное первенство
23 тур
"Динамо" – "Краснодар" 1:1
Гол: Глущенков, 67 - Шершнёв, 65
"Динамо": Лещук, Зорин, Калачёв, Глущенков, Владимиров, Денисов (Усанов, 85), Липовой (Данилин, 66), Звонков, Школик (Демьянов, 46), Терехов (Мазурин, 66), Мелекесцев (Тюкавин, 90+1)
"Краснодар": Ещенко, Мартынов, Ведерников, Пелих (Корнюшин, 81), Литвинов, Кратков, Кокоев (Рейхмен, 69), Халназаров, Котов (Петерсон, 87), Шершнёв (Бенедык, 73), Пидлисняк (Азаренко, 90+1)
Предупреждения: Владимиров, 27, Кокоев, 27, Лещук, 65
Молодежное первенство
23 тур
"Динамо" – "Краснодар" 1:1
Гол: Глущенков, 67 - Шершнёв, 65
"Динамо": Лещук, Зорин, Калачёв, Глущенков, Владимиров, Денисов (Усанов, 85), Липовой (Данилин, 66), Звонков, Школик (Демьянов, 46), Терехов (Мазурин, 66), Мелекесцев (Тюкавин, 90+1)
"Краснодар": Ещенко, Мартынов, Ведерников, Пелих (Корнюшин, 81), Литвинов, Кратков, Кокоев (Рейхмен, 69), Халназаров, Котов (Петерсон, 87), Шершнёв (Бенедык, 73), Пидлисняк (Азаренко, 90+1)
Предупреждения: Владимиров, 27, Кокоев, 27, Лещук, 65
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