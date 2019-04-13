Россия РПЛ 2018/19
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Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Знаменитый итальянский тренер и бывший наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, кто может победить в Лиге чемпионов.
По его словам, это может быть английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус".
"Изначально моим фаворитом был "Манчестер Сити". Но в важных матчах Лиги чемпионов команда не показывает тот результат, который можно увидеть в чемпионате Англии. "Ювентус" тоже имеет шанс на победу, но ему следует быть аккуратным с "Аяксом". Эти футболисты никого не боятся, они доказали это в среду в Амстердаме и на "Сантьяго Бернабеу", - цитирует специалиста El Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
По его словам, это может быть английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус".
"Изначально моим фаворитом был "Манчестер Сити". Но в важных матчах Лиги чемпионов команда не показывает тот результат, который можно увидеть в чемпионате Англии. "Ювентус" тоже имеет шанс на победу, но ему следует быть аккуратным с "Аяксом". Эти футболисты никого не боятся, они доказали это в среду в Амстердаме и на "Сантьяго Бернабеу", - цитирует специалиста El Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
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