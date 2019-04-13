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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

Знаменитый итальянский тренер и бывший наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, кто может победить в Лиге чемпионов.

По его словам, это может быть английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус".

"Изначально моим фаворитом был "Манчестер Сити". Но в важных матчах Лиги чемпионов команда не показывает тот результат, который можно увидеть в чемпионате Англии. "Ювентус" тоже имеет шанс на победу, но ему следует быть аккуратным с "Аяксом". Эти футболисты никого не боятся, они доказали это в среду в Амстердаме и на "Сантьяго Бернабеу", - цитирует специалиста El Mundo Deportivo.

"Газета.ру"
Теги: Капелло Сборная России
Сегодня, 20:28
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