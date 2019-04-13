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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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"Локомотив" одержал победу над "Ахматом"

В матче 23-го тура чемпионата России "Локомотив" победил "Ахмат".

Чемпионат России

23 тур

"Ахмат" – "Локомотив" 1:3

Гол: Раванелли, 49 - Смолов, 45+1, Алексей Миранчук, 60, Фарфан, 67

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади (Роши, 70), Нижич, Иванов, Раванелли (Бериша, 86), Силва, Шиманьски, Балай (Мбенг, 85).

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, Баринов (Жемалетдинов, 87), Ал. Миранчук, Фернандеш (Идову, 90), Крыховяк, Смолов, Фарфан (Тугарев, 90+2).

Предупреждения: Мохаммади, 37, Крыховяк, 57, Раванелли, 81, Хеведес, 82, Баринов, 86

Теги: Локомотив Ахмат
Сегодня, 21:26
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20
(4)
#20  Яamon   (Сегодня, 21:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: suarez
Свечку держал?

это необязательно, когда речь идёт об очевидных вещах. но есть во всей этой истории нечто особенное - это ваш матч с минским динамо. это вершина наглости и апогей вседозволенности со стороны оседлавших газовую трубу. это смачный плевок в душу болельщикам и любого рода спортивным принципам, это смачное клеймо на вашем имидже, на вашей репутации, это просто позор. но вам, питерским, хоть нассы в глаза...
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#19  volhv66   (Сегодня, 21:48)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Локо молодцы. Так дальше держать!!!
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#18  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Яamon
Цитата: пушкин
Странно, но это честная победа бабья

у вас таких с роду не было, да, голубой? то в судейскую мешок занесете, то с игроками соперника поработаете. понимаю, грустно за такой клуп болеть, но газовая секта обязывает

Не трогай ты его, он спать уже пошел, ему с утра в форточку кукарекать laughing
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#17  Робсон   (Сегодня, 21:42)
  • -5
  •  (5)

Тёлки, молорики .
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#16  Фанат Заболотного   (Сегодня, 21:41)
  • +2
  •  (2)
online

Фанаты сраптака настолько петухи, что будят меня по утрам
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#15  suarez   (Сегодня, 21:39)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
то в судейскую мешок занесете

Свечку держал?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#14  Бриг   (Сегодня, 21:39)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Фарфан самоотвержено гол забил, да и Миранчук эдак в 9-ку приложился со штрафного..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#13  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:37)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Леха провел отличный матч, хотелось бы всегда его видеть таким. Гиля суперсейв сделал в первом тайме. Сегодня команда и в обороне играла четко, и в атаке отлично комбинировала. Ждем следующий тур - то будет интересная битва, жаль без Марио
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#12  Яamon   (Сегодня, 21:36)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: пушкин
Странно, но это честная победа бабья

у вас таких с роду не было, да, голубой? то в судейскую мешок занесете, то с игроками соперника поработаете. понимаю, грустно за такой клуп болеть, но газовая секта обязывает
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#11  boralex  саратов (Сегодня, 21:31)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! Хотелось бы почаще видеть от команды подобный настрой и взаимодействие. Сегодня - молодцы!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#10  lokochi  Россия (Сегодня, 21:31)
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Только Локо только Победа smile
Регистрация: 25.08.2009 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 21:30)
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Осталось поболеть против бакланов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Hank Moody  Россия (Сегодня, 21:30)
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Челси»
С победой паравозы. Леха сегодня лучший. Со всеми б так играл


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 21:29)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Счет по игре,локо на классе победил.Ахмат играет хуже чем Терек.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  пушкин  спб (Сегодня, 21:29)
  • -14
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Странно, но это честная победа бабья.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#5  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:29)
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Лёха, Джефф и Гиля молодцы!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#4  styh  Советский Союз (Сегодня, 21:28)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально братцы-Паровозы. С победой.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#3  Яamon   (Сегодня, 21:28)
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
с победой!
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 21:28)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
локо молодцы, следующий тур за место в лиге..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:28)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот это красивый футбол, очень надежный и аритмичный футбол от Локо.
С победой команду!


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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