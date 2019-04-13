Россия РПЛ 2018/19
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19:09
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
18:06
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (2)
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (2)
17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (34)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (34)
15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (3)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (3)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом"
В матче 23-го тура чемпионата России "Локомотив" победил "Ахмат".
Чемпионат России
23 тур
"Ахмат" – "Локомотив" 1:3
Гол: Раванелли, 49 - Смолов, 45+1, Алексей Миранчук, 60, Фарфан, 67
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади (Роши, 70), Нижич, Иванов, Раванелли (Бериша, 86), Силва, Шиманьски, Балай (Мбенг, 85).
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, Баринов (Жемалетдинов, 87), Ал. Миранчук, Фернандеш (Идову, 90), Крыховяк, Смолов, Фарфан (Тугарев, 90+2).
Предупреждения: Мохаммади, 37, Крыховяк, 57, Раванелли, 81, Хеведес, 82, Баринов, 86
Чемпионат России
23 тур
"Ахмат" – "Локомотив" 1:3
Гол: Раванелли, 49 - Смолов, 45+1, Алексей Миранчук, 60, Фарфан, 67
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади (Роши, 70), Нижич, Иванов, Раванелли (Бериша, 86), Силва, Шиманьски, Балай (Мбенг, 85).
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, Баринов (Жемалетдинов, 87), Ал. Миранчук, Фернандеш (Идову, 90), Крыховяк, Смолов, Фарфан (Тугарев, 90+2).
Предупреждения: Мохаммади, 37, Крыховяк, 57, Раванелли, 81, Хеведес, 82, Баринов, 86
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