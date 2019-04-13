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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА, в котором его команда в большинстве одержала победу со со счетом 3:2.

"Мнение о матче хорошее, игра получилась динамической. Думаю, несмотря на нелепый пропущенный мяч, нашим болельщикам игра понравилась. ЦСКА обладает очень серьезными мастерами. Они оценили эпизод, вратарь оказался к нему не готов. Тем не менее, думаю, мы очень хорошо смотрелись в равных составах, комбинировали и забили два заслуженных мяча. Потом немного подрастерялись, как обычно сломали игру. В очередной раз привезли себе штрафной, с которого нас наказали.

В перерыве сделали корректировки, больше стали владеть мячом и забили фантастический мяч в исполнении Деспотовича. Наконец-то его прорвало – он сделал то, что должен был сделать гораздо раньше – еще в прошлых матчах", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
Теги: Деспотович Федотов ЦСКА Оренбург
Сегодня, 21:49
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