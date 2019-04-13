Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА, в котором его команда в большинстве одержала победу со со счетом 3:2.
"Мнение о матче хорошее, игра получилась динамической. Думаю, несмотря на нелепый пропущенный мяч, нашим болельщикам игра понравилась. ЦСКА обладает очень серьезными мастерами. Они оценили эпизод, вратарь оказался к нему не готов. Тем не менее, думаю, мы очень хорошо смотрелись в равных составах, комбинировали и забили два заслуженных мяча. Потом немного подрастерялись, как обычно сломали игру. В очередной раз привезли себе штрафной, с которого нас наказали.
В перерыве сделали корректировки, больше стали владеть мячом и забили фантастический мяч в исполнении Деспотовича. Наконец-то его прорвало – он сделал то, что должен был сделать гораздо раньше – еще в прошлых матчах", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
"Мнение о матче хорошее, игра получилась динамической. Думаю, несмотря на нелепый пропущенный мяч, нашим болельщикам игра понравилась. ЦСКА обладает очень серьезными мастерами. Они оценили эпизод, вратарь оказался к нему не готов. Тем не менее, думаю, мы очень хорошо смотрелись в равных составах, комбинировали и забили два заслуженных мяча. Потом немного подрастерялись, как обычно сломали игру. В очередной раз привезли себе штрафной, с которого нас наказали.
В перерыве сделали корректировки, больше стали владеть мячом и забили фантастический мяч в исполнении Деспотовича. Наконец-то его прорвало – он сделал то, что должен был сделать гораздо раньше – еще в прошлых матчах", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
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