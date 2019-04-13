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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Никола Влашич – о своем будущем: не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о своём будущем, а также сказал, был ли матч 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:3) самым тяжелым в его карьере.

– Игра была похожа на перетягивание каната. Сначала ЦСКА забивает, потом дважды пропускает, сравнивает и в итоге упускает очки. Были ли в вашей карьере подобные матчи?

– Да, были, но совсем немного. Такие матчи – редкость. После красной карточки было очень тяжело возвращаться в игру, но мы забили дважды. Но "Оренбург" – хорошая команда, они забили прекрасный мяч.

– Гончаренко сказал что-то персонально вам в перерыве и после матча?

– Да, мы постоянно общаемся. Но то, что говорится внутри раздевалки, нельзя выносить в прессу.

– Сейчас в прессе появляется все больше слухов о вашем будущем. Вы знаете, где будете играть в следующем сезоне?

– Нет, пока не знаю. Я сосредоточен на ЦСКА. У нас впереди семь очень тяжёлых игр. Мы все должны собраться и достойно завершить сезон.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Влашич Оренбург ЦСКА
Сегодня, 23:06
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#1  serge59  Москва (Сегодня, 23:17)
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Болеет за:
«МЮ»
Мужик...ничего больше сказать не могу...вот только в стойло к мулам попал...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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