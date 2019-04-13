Россия РПЛ 2018/19
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Никола Влашич – о своем будущем: не знаю, где буду играть в следующем сезоне
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о своём будущем, а также сказал, был ли матч 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:3) самым тяжелым в его карьере.
– Игра была похожа на перетягивание каната. Сначала ЦСКА забивает, потом дважды пропускает, сравнивает и в итоге упускает очки. Были ли в вашей карьере подобные матчи?
– Да, были, но совсем немного. Такие матчи – редкость. После красной карточки было очень тяжело возвращаться в игру, но мы забили дважды. Но "Оренбург" – хорошая команда, они забили прекрасный мяч.
– Гончаренко сказал что-то персонально вам в перерыве и после матча?
– Да, мы постоянно общаемся. Но то, что говорится внутри раздевалки, нельзя выносить в прессу.
– Сейчас в прессе появляется все больше слухов о вашем будущем. Вы знаете, где будете играть в следующем сезоне?
– Нет, пока не знаю. Я сосредоточен на ЦСКА. У нас впереди семь очень тяжёлых игр. Мы все должны собраться и достойно завершить сезон.
"Спорт-Экспресс"
– Игра была похожа на перетягивание каната. Сначала ЦСКА забивает, потом дважды пропускает, сравнивает и в итоге упускает очки. Были ли в вашей карьере подобные матчи?
– Да, были, но совсем немного. Такие матчи – редкость. После красной карточки было очень тяжело возвращаться в игру, но мы забили дважды. Но "Оренбург" – хорошая команда, они забили прекрасный мяч.
– Гончаренко сказал что-то персонально вам в перерыве и после матча?
– Да, мы постоянно общаемся. Но то, что говорится внутри раздевалки, нельзя выносить в прессу.
– Сейчас в прессе появляется все больше слухов о вашем будущем. Вы знаете, где будете играть в следующем сезоне?
– Нет, пока не знаю. Я сосредоточен на ЦСКА. У нас впереди семь очень тяжёлых игр. Мы все должны собраться и достойно завершить сезон.
"Спорт-Экспресс"
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