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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Юрий Семин: немного попразднуем и будем готовиться к ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:1). Железнодорожники вышли на второе место в турнирной таблице.

- Причины удачного результата? А почему он должен быть неудачным? Мы играем достаточно стабильно. Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон. В атаке три мяча забили - блестяще.

- Можно говорить, что "отряд не заметил потери бойца"? Не было Чорлуки, не было Антона Миранчука.

- Эти ребята нам нужны в каждой игре, хорошо, что те, кто их заменил, смогли добиться победы.

- Какое настроение перед матчем с ЦСКА?

- Сейчас немного попразднуем, а потом будем думать о ЦСКА - сказал Семин в эфире "Матч премьер".
Теги: Семин ЦСКА Локомотив
Сегодня, 01:18
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