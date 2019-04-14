Юрий Семин: немного попразднуем и будем готовиться к ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:1). Железнодорожники вышли на второе место в турнирной таблице.- Причины удачного результата? А почему он должен быть неудачным? Мы играем достаточно стабильно. Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон. В атаке три мяча забили - блестяще.- Эти ребята нам нужны в каждой игре, хорошо, что те, кто их заменил, смогли добиться победы.- Сейчас немного попразднуем, а потом будем думать о ЦСКА - сказал Семин в эфире "Матч премьер".