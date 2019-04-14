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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
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Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:3) прошел обследование в одной из московских клиник.

У японского футболиста выявили перелом левой скуловой кости.

Программа восстановления будет определена медицинским штабом в ближайшее время, передает официальный сайт ЦСКА.
Теги: Нисимура ЦСКА
Сегодня, 10:20
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(2)
#5  Egorysche   (Сегодня, 11:31)
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  •  (1)

Цитата: Коляс
Самурай еще и замену не попросил, боец. imp

далеко не всегда игроки во время игр могут воспринимать полученные травмы, игровой шок называется
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#4  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 11:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Александр Бубнов: судейство в матче ЦСКА - "Оренбург" было совершенно адекватным

И где оно *** было адекватным? мразь


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#3  Sviloga   (Сегодня, 11:22)
  • 0
  •  (0)
online

После удара сник, все не шло. Лучше бы попросил замену. А судье пох, не ему ж вьепали.
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
#2  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 10:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Самурай еще и замену не попросил, боец. imp
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#1  KARASS   (Сегодня, 10:22)
  • -2
  •  (4)

кому это интересно за судейство 5 игра сделана все свободны до следующего тура smirk
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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