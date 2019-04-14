Юрий Дюпин: "Зениту" стоит серьезно на нас настроиться

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин перед игрой 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" рассказал о предстоящем поединке.– Все знают про разницу в нашем финансовом положении. Однако многие не забыли игру первого круга в Махачкале, когда мы бились до конца и вымучили победу, оставшись вдесятером – 2:1. Так что, думаю, питерцам стоит серьезно на нас настроиться. Последний матч с "Динамо" (махачкалинцы сделали ничью 1:1. – Прим.) наглядно показал, что "Анжи" еще может пободаться с любым соперником.– Да это уже старые приколы. Еще в начале сезона был понятен расклад – кто сколько стоит и так далее. Просто не все решают деньги, результат добывается на поле. В "Анжи" сейчас хватает перспективных молодых ребят. Они хотят о себе заявить. Может быть, они на самом деле стоят дороже по сравнению с их трансферными показателями. Игра покажет.– Да особо не было моментов, которые сильно запомнились. Разве что наши голы.– Да там пару раз в меня просто попали.– Ну… Нападающий бил не в угол, а по центру. Поэтому я и справился.