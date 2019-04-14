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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Юрий Дюпин: "Зениту" стоит серьезно на нас настроиться

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин перед игрой 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" рассказал о предстоящем поединке.

– Вывеска матча "Зенит" – "Анжи" – эпичная? Аутсайдер с серьезными финансовыми проблемами против лидера чемпионата, самого богатого клуба России. Есть в этом изначально что-то героическое?

– Все знают про разницу в нашем финансовом положении. Однако многие не забыли игру первого круга в Махачкале, когда мы бились до конца и вымучили победу, оставшись вдесятером – 2:1. Так что, думаю, питерцам стоит серьезно на нас настроиться. Последний матч с "Динамо" (махачкалинцы сделали ничью 1:1. – Прим.) наглядно показал, что "Анжи" еще может пободаться с любым соперником.

– Перед выездом к лидеру не шутите внутри команды, что Дзюба стоит больше всех футболистов "Анжи" вместе взятых?

– Да это уже старые приколы. Еще в начале сезона был понятен расклад – кто сколько стоит и так далее. Просто не все решают деньги, результат добывается на поле. В "Анжи" сейчас хватает перспективных молодых ребят. Они хотят о себе заявить. Может быть, они на самом деле стоят дороже по сравнению с их трансферными показателями. Игра покажет.

– Ваше самое яркое воспоминание из ворот о победе в первом круге?

– Да особо не было моментов, которые сильно запомнились. Разве что наши голы.

– А как же ваши сэйвы?

– Да там пару раз в меня просто попали.

– А как же удар Кокорина во втором тайме, когда вы вытащили мяч из-под перекладины?

– Ну… Нападающий бил не в угол, а по центру. Поэтому я и справился.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюпин Анжи Зенит
Сегодня, 11:04
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(1)
#2  Djeck141   (Сегодня, 12:36)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
С учетом первого матча думаю настрой будет как надо!
Регистрация: 5.04.2019 [жалоба]
#1  Svetliykenig  Калининград (Сегодня, 12:33)
  • -4
  •  (4)

Осторожно. Не поворачивайтесь к болотным спиной. Ой,ой.ой
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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