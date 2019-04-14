"Анжи" сыграет в желтой форме в матче с "Зенитом", питерцы - в лазурном

"Зенит" сыграет в лазурной форме в матче 23-го тура чемпионата России против "Анжи".Махачкалинцы выйдут на поле в желтых цветах. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 16.30 (мск).