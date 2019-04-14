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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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"Анжи" сыграет в желтой форме в матче с "Зенитом", питерцы - в лазурном

"Зенит" сыграет в лазурной форме в матче 23-го тура чемпионата России против "Анжи".

Махачкалинцы выйдут на поле в желтых цветах. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 16.30 (мск).

Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 13:03
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#10  scorpion 69  колпино (Сегодня, 15:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
а свиньям бы лучше хрюкало закрыть будет Карп драть свиней как сидорову козу и не посмотрит на цвет мяса smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 15:05)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Beer-man
Как клоуны мясные волнуются за Зенит. За своё шапито переживайте. Если Карп сегодня вам вставит, то пролетите мимо всего, что можно.

Жму руку .Эти клоуны которых в Европе ипут все кому ни л ень раздули свои мифические щеки. Кроме как идиотиками их и не назвать. сэр. Рад познакомится с честным и правдивым челом. Кот даже присел-правда и только правда, сэр! Пускай ипут друг другу свои борщовые мозги, ага.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 15:00)
  • +2
  •  (2)
online

Как клоуны мясные волнуются за Зенит. За своё шапито переживайте. Если Карп сегодня вам вставит, то пролетите мимо всего, что можно.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#7  МАРТ  тюмень (Сегодня, 14:50)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=mongolor]лучшая форма в лиге

на Лиговке..... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#6  пончевед   (Сегодня, 14:34)
  • -1
  •  (7)

Цитата: anonymous
нигеры в Зените - мулаты, голубая форма - лазурная

угу.и время у них питерское,а не московское.и ориентация у них не нетрадиционная,а альтернативная.такие уж они...
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 14:10)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Svetliykenig
Как положено-голубые в голубом.

Как и положено идиотикам - писдеть о коллоре не зная сути вещей. У них и небо не голубое, дебилоиды- кота разозлил этот маразм, но сделать что либо не представлялось возможным. Джинса у них была красным цветом, кот ухмыльнулься лишь им.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Svetliykenig  Калининград (Сегодня, 13:50)
  • -4
  •  (8)

Как положено-голубые в голубом.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#3  mongolor  СПБ (Сегодня, 13:34)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
лучшая форма в лиге
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 13:18)
  • -4
  •  (14)
online

нигеры в Зените - мулаты, голубая форма - лазурная
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:07)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
а орут про сине-белых-голубых......оказывается есть ещё и лазЮрный... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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