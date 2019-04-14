Владимир Быстров: на каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров отметил эмоциональность главного тренера "Ростова" Валерия Карпина перед матчем 23-го тура чемпионата России."Каждая предыгровая установка Валерия Карпина очень эмоциональная. Он кричит и орет. В каждом матче настраивает так, как будто впереди финал", – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".