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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
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16 Енисей 23 13
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Владимир Быстров: на каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров отметил эмоциональность главного тренера "Ростова" Валерия Карпина перед матчем 23-го тура чемпионата России.

"Каждая предыгровая установка Валерия Карпина очень эмоциональная. Он кричит и орет. В каждом матче настраивает так, как будто впереди финал", – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Быстров Ростов Карпин
Сегодня, 14:16
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6
(2)
#6  Critique   (Сегодня, 15:17)
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Цитата: Катрапс
Цитата: Critique
В чем разница между "кричит" и "орет"?


В "орет" децибел больше, чем в "кричит")))

Чтобы покрыть весь спектр по децибелам я бы добавил:
Карпин:
ревёт, вопит, воняет, надрывается, галдит, рявкает, кричит как резанный,базланит, гапит, кыкает, галанит, горлопанит, тюлюкает.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 15:07)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: sanyapytilin
Он же физрук, ему положено орать

да кстати давно уже нет, научился уже на Спартаке
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Катрапс  Россия (Сегодня, 15:05)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Critique
В чем разница между "кричит" и "орет"?


В "орет" децибел больше, чем в "кричит")))
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#3  Sashass   (Сегодня, 14:39)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
быдлосвин
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  Critique   (Сегодня, 14:28)
  • -2
  •  (4)

В чем разница между "кричит" и "орет"?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  sanyapytilin   (Сегодня, 14:27)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Он же физрук, ему положено орать


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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