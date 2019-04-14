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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Аяза Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

В отношении полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева заведено два административных дела, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, Гулиеву грозит административное наказание за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа. Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём "Мерседесе" проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок "Спартака" выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос. Позже игрок "Спартака" попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 15:08
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(1)
#8  scorpion 69  колпино (Сегодня, 15:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
посадить к коксу и мамаю rage
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#7  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:30)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Права для трусов и слабаков. Настоящему джигиту права не нужны)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#6  LLM   (Сегодня, 15:24)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну лишение прав при проезде на красный свет должно быть по умолчанию
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
#5  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:23)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
200 нарушений было, а прав лишают только сейчас. Не хотят там случаем провести расследование, почему этот чудак на букву м до сих пор водил машину? Может там и права купленные всплывут заодно....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#4  Tokio581   (Сегодня, 15:18)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да подумаешь нос сломал. Главное что не ст
улом ударил. И не чиновника
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#3  dvdw   (Сегодня, 15:16)
  • +1
  •  (1)

Хз,как бы я поступил на месте америкоса, наверное, тоже взял бы деньги. У шаурмы 200 неоплаченных штрафов и его могут(вырезано цензурой)лишить прав.После 5 неоплаченного штрафа надо лишать на полгода прав,если (вырезано цензурой)тебе (вырезано цензурой)на правила поведения на дороге.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#2  Charodei  Борзя (Сегодня, 15:15)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Этому демону трешка общего режима,как минимум,грозить должна.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:12)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну такие как этот у себя в ауле так и ездят среди ишаков!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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