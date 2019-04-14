Россия РПЛ 2018/19
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Аяза Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
В отношении полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева заведено два административных дела, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, Гулиеву грозит административное наказание за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа. Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём "Мерседесе" проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок "Спартака" выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос. Позже игрок "Спартака" попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.
По информации источника, Гулиеву грозит административное наказание за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа. Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём "Мерседесе" проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок "Спартака" выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос. Позже игрок "Спартака" попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.
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