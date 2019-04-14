Россия РПЛ 2018/19
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16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
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"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
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Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Дмитрий Хохлов: возможно, в концовке матча "Динамо" не хватило силенок (видео)
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Краснодаром" в матче 23-го тура чемпионата России.
- Хорошая и интересная игра получилась. Наша команда достойно выглядила и даже в некоторых моментах превосходила "Краснодар". Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силенок в конце.
- Почему с лидерами у вас получается играть хорошо, а с более слабыми командами нет?
- Не соглашусь, это штамп, который приклеили к нашей команде. Разве мы плохо играли с "Оренбургом" или "Анжи"? По результату - возможно, 50 на 50. По игре у нас было много хороших игр не только против лидеров.
- Видели эпизод, когда Евгеньеву мяч в руку попал?
- Было много эпизодов, которые надо смотреть, со скамейки видны не все моменты. Там была скученность игроков. Я не видел, куда попал мяч. Также не видел и офсайдов Луценко и Маркова. Морозов попросил замену, у него легкое сотрясение.
- Замена Морозова вынужденна?
- Да, он попросил замену. Легкое сотрясение.
- За счет чего удалось сдержать "Краснодар"?
- "Краснодару" нужна свобода, они привыкли играть первым номером. Мы не дали этой свободы обращения с мячом. Это энергозатратный футбол, отнимающий много сил, но у нас не было другого выхода. Возможно, именно этих силенок и концентрации и не хватило в концовке, - цитирует Хохлова корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
- Хорошая и интересная игра получилась. Наша команда достойно выглядила и даже в некоторых моментах превосходила "Краснодар". Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силенок в конце.
- Почему с лидерами у вас получается играть хорошо, а с более слабыми командами нет?
- Не соглашусь, это штамп, который приклеили к нашей команде. Разве мы плохо играли с "Оренбургом" или "Анжи"? По результату - возможно, 50 на 50. По игре у нас было много хороших игр не только против лидеров.
- Видели эпизод, когда Евгеньеву мяч в руку попал?
- Было много эпизодов, которые надо смотреть, со скамейки видны не все моменты. Там была скученность игроков. Я не видел, куда попал мяч. Также не видел и офсайдов Луценко и Маркова. Морозов попросил замену, у него легкое сотрясение.
- Замена Морозова вынужденна?
- Да, он попросил замену. Легкое сотрясение.
- За счет чего удалось сдержать "Краснодар"?
- "Краснодару" нужна свобода, они привыкли играть первым номером. Мы не дали этой свободы обращения с мячом. Это энергозатратный футбол, отнимающий много сил, но у нас не было другого выхода. Возможно, именно этих силенок и концентрации и не хватило в концовке, - цитирует Хохлова корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
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