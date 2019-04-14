Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: возможно, в концовке матча "Динамо" не хватило силенок (видео)

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Краснодаром" в матче 23-го тура чемпионата России.



- Хорошая и интересная игра получилась. Наша команда достойно выглядила и даже в некоторых моментах превосходила "Краснодар". Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силенок в конце.

- Почему с лидерами у вас получается играть хорошо, а с более слабыми командами нет?

- Не соглашусь, это штамп, который приклеили к нашей команде. Разве мы плохо играли с "Оренбургом" или "Анжи"? По результату - возможно, 50 на 50. По игре у нас было много хороших игр не только против лидеров.

- Видели эпизод, когда Евгеньеву мяч в руку попал?

- Было много эпизодов, которые надо смотреть, со скамейки видны не все моменты. Там была скученность игроков. Я не видел, куда попал мяч. Также не видел и офсайдов Луценко и Маркова. Морозов попросил замену, у него легкое сотрясение.

- Замена Морозова вынужденна?

- Да, он попросил замену. Легкое сотрясение.

- За счет чего удалось сдержать "Краснодар"?

- "Краснодару" нужна свобода, они привыкли играть первым номером. Мы не дали этой свободы обращения с мячом. Это энергозатратный футбол, отнимающий много сил, но у нас не было другого выхода. Возможно, именно этих силенок и концентрации и не хватило в концовке, - цитирует Хохлова корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Теги: Хохлов Динамо Краснодар Rвидео
Сегодня, 16:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  FCD 1923  Истра (Сегодня, 17:42)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Я все жду, когда же Дима сам подаст в отставку. Все равно скоро пинком под зад. Уж насколько к нему лояльно относился, но уже достал.
p.s. Краснодар-то поболее набегал.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 17:08)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
я видел растерянность и страх в глазах хохлова
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 17:01)
  • 0
  •  (0)

Физ.подготовка лажовая
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама