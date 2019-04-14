Дмитрий Хохлов: возможно, в концовке матча "Динамо" не хватило силенок (видео)

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Краснодаром" в матче 23-го тура чемпионата России.- Хорошая и интересная игра получилась. Наша команда достойно выглядила и даже в некоторых моментах превосходила "Краснодар". Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силенок в конце.- Не соглашусь, это штамп, который приклеили к нашей команде. Разве мы плохо играли с "Оренбургом" или "Анжи"? По результату - возможно, 50 на 50. По игре у нас было много хороших игр не только против лидеров.- Было много эпизодов, которые надо смотреть, со скамейки видны не все моменты. Там была скученность игроков. Я не видел, куда попал мяч. Также не видел и офсайдов Луценко и Маркова. Морозов попросил замену, у него легкое сотрясение.- Да, он попросил замену. Легкое сотрясение.- "Краснодару" нужна свобода, они привыкли играть первым номером. Мы не дали этой свободы обращения с мячом. Это энергозатратный футбол, отнимающий много сил, но у нас не было другого выхода. Возможно, именно этих силенок и концентрации и не хватило в концовке, - цитирует Хохлова корреспондентАлексей Волошинов.