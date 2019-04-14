Сергей Силкин: обидно и жалко, что "Динамо" не взяло 3 очка

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Краснодара" (1:1) в 23-м туре Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что "Динамо" находится в нижней части таблицы, команда выглядела достойно, в первом тайме так вообще ни в чём сопернику не уступало. Ближе к концовке встречи и вовсе удалось выйти вперёд после стандартного положения, но, к сожалению, победу удержать не удалось. Думаю, результат матча справедливый, учитывая что "Краснодар" в концовке создал ещё пару моментов. Обидно и жалко, что "Динамо" не взяло 3 очка, но в футбол играют до свистка арбитра, как говорится.Возможно, москвичи подумали, что после своего гола смогут отбиться в обороне, но не получилось, игру от своих ворот нужно было отодвигать. Это следствие психологии: вроде бы 1:0, остаётся немного, футболисты начинают думать, что нужно доиграть и не совершить ошибок, из-за этого они отдают инициативу и, к сожалению, часто пропускают. Гол "Краснодара" - следствие ошибки центральных защитников, Шуньича вообще на своей позиции не было. Да и в целом, после первого удара "быков" и попадания в штангу, защитники просто стояли и смотрели. Защищаться нужно не количеством, а умением. Эпизоды нужно доигрывать до конца, а не стоять и смотреть куда мяч отлетит. Если бы доиграли момент до конца, то шанс спасти ворота был.Такое бывает. Не стоит упускать из виду фактор подбора игроков, да и усилений зимой не было. Эта команда недавно вернулась из ФНЛ, а половина состава осталось до сих пор. Всё упирается в финансы, поэтому команда в таком положении. Кроме того, атакующие футболисты очень зависимы, и работой их должны обеспечивать футболисты средней линии, а у "Динамо" получается, что Луценко вынужден брать на себя и создавать моменты. Мало проникающих и тонких передач.Проблема "бело-голубых" в том, что команда неудачно играет со своими прямыми конкурентами. Календарь в целом очень тяжёлый, но смотреть на него не нужно. Нужно идти вперёд от игры к игре, настраиваться на победу в каждом матче. Все оставшиеся игры для "Динамо" теперь сродни кубковым, проигрывать нельзя, и только с таким настроением нужно выходить на эти матчи. Даже сегодняшняя встреча стала доказательством того, что играть можно с любым соперником. С лидерами чемпионата нужно стараться брать очки, а с прямыми конкурентами обязательно нужно побеждать.