Жоаозиньо возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ

"Краснодар" ушел от поражения в игре с московским "Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата России (1:1). Краснодарцы отыгрались на 87-й минуте благодаря голу Вандерсона.Первый мяч в этой игре забил Евгений Марков с подачи Жоаозиньо с углового на 77-й минуте.Этот голевой пас стал для бразильца с российским паспортом 8-м в сезоне, он единолично возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ. В текущем сезоне по 7 результативных передач на своем счету имеют Себастьян Дриусси из "Зенита" и Сергей Ткачев из тульского "Арсенала".