Россия РПЛ 2018/19
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16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
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Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
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Жоаозиньо возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ
"Краснодар" ушел от поражения в игре с московским "Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата России (1:1). Краснодарцы отыгрались на 87-й минуте благодаря голу Вандерсона.
Первый мяч в этой игре забил Евгений Марков с подачи Жоаозиньо с углового на 77-й минуте.
Этот голевой пас стал для бразильца с российским паспортом 8-м в сезоне, он единолично возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ. В текущем сезоне по 7 результативных передач на своем счету имеют Себастьян Дриусси из "Зенита" и Сергей Ткачев из тульского "Арсенала".
Sport24
Первый мяч в этой игре забил Евгений Марков с подачи Жоаозиньо с углового на 77-й минуте.
Этот голевой пас стал для бразильца с российским паспортом 8-м в сезоне, он единолично возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ. В текущем сезоне по 7 результативных передач на своем счету имеют Себастьян Дриусси из "Зенита" и Сергей Ткачев из тульского "Арсенала".
Sport24
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