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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Жоаозиньо возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ

"Краснодар" ушел от поражения в игре с московским "Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата России (1:1). Краснодарцы отыгрались на 87-й минуте благодаря голу Вандерсона.

Первый мяч в этой игре забил Евгений Марков с подачи Жоаозиньо с углового на 77-й минуте.

Этот голевой пас стал для бразильца с российским паспортом 8-м в сезоне, он единолично возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ. В текущем сезоне по 7 результативных передач на своем счету имеют Себастьян Дриусси из "Зенита" и Сергей Ткачев из тульского "Арсенала".

Sport24
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 16:45
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