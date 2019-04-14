Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)

Россия РПЛ 2018/19
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Капитан «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ход игры против «Краснодара», завершившуюся вничью 1:1.
– Не могу сказать, был ли пенальти. Это на повторе было и будет видно тем, кто смотрел. Я был весь в игре, реагировал на удар, защитники отбивали. Главное, что мы отбили этот мяч.
– Игра тяжёлая была?
– Любая игра тяжёлая, тем более что «Краснодар» одна из лучших команд в России. С первой до последней минуты было тяжело, на полной концентрации. Жаль, что в концовке мы пропустили.
– Что случилось после того, как забили, почему «посыпались»?
– Нет, не «посыпались». «Краснодар» большими силами пошли атаковать, поэтому у них появилось больше зон, больше игроков в нашей штрафной и, соответственно, моментов. Сейчас не могу сказать, что там произошло, потому что был в игре, надо смотреть на повторе, – приводит слова Шунин корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
– Не могу сказать, был ли пенальти. Это на повторе было и будет видно тем, кто смотрел. Я был весь в игре, реагировал на удар, защитники отбивали. Главное, что мы отбили этот мяч.
– Игра тяжёлая была?
– Любая игра тяжёлая, тем более что «Краснодар» одна из лучших команд в России. С первой до последней минуты было тяжело, на полной концентрации. Жаль, что в концовке мы пропустили.
– Что случилось после того, как забили, почему «посыпались»?
– Нет, не «посыпались». «Краснодар» большими силами пошли атаковать, поэтому у них появилось больше зон, больше игроков в нашей штрафной и, соответственно, моментов. Сейчас не могу сказать, что там произошло, потому что был в игре, надо смотреть на повторе, – приводит слова Шунин корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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