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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)

Капитан «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ход игры против «Краснодара», завершившуюся вничью 1:1.



– Не могу сказать, был ли пенальти. Это на повторе было и будет видно тем, кто смотрел. Я был весь в игре, реагировал на удар, защитники отбивали. Главное, что мы отбили этот мяч.

– Игра тяжёлая была?

– Любая игра тяжёлая, тем более что «Краснодар» одна из лучших команд в России. С первой до последней минуты было тяжело, на полной концентрации. Жаль, что в концовке мы пропустили.

– Что случилось после того, как забили, почему «посыпались»?

– Нет, не «посыпались». «Краснодар» большими силами пошли атаковать, поэтому у них появилось больше зон, больше игроков в нашей штрафной и, соответственно, моментов. Сейчас не могу сказать, что там произошло, потому что был в игре, надо смотреть на повторе, – приводит слова Шунин корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Теги: Шунин Динамо Краснодар Rвидео
Сегодня, 16:56
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