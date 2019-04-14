Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пильгуй: оптимистично смотрю на перспективы "Динамо" по итогам сезона
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Краснодара" (1:1) в 23-м туре Премьер-Лиги.
Хохлов правильно выбрал тактику на матч, выстроив игру команды на встречных курсах и отказавшись от удержания ничейного результата. Матч получился равным, но обидно что пропустили в концовке. Думаю, это произошло в связи с тем, что после своего гола наша команда сбилась на удержание победного результата, начали бояться сделать какое-то неверное движение. Чувствовалось, что решения принимались в спешке, играть начали на отбой в обороне, это и привело к голу. Упущенная победа также вопрос психологии, учитывая положение команды в таблице. Футболисты боялись допустить неверное решение после того как открыли счёт. А так, думаю, результат матча справедливый.
- О шансах "Краснодара" на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона:
Не стоит забывать, что это довольно молодой клуб, который продолжает набираться опыта, в том числе международного. "Краснодар" поступательно движется вверх, из года в год борется за выход в Лигу чемпионов. И я думаю, что как минимум в Лигу Европы "быки" по итогам этого сезона попадут.
- О календаре "Динамо" в оставшейся части сезона:
Я ещё в первом круге сказал, что "Динамо" займёт где-то 9-10 место, и я остаюсь при своём мнении. И сегодняшний матч доказал, что со всеми можно играть, с "Зенитом" и ЦСКА в том числе. Я оптимистично смотрю на перспективы команды по итогам этого сезона.
- О предстоящей игре "Динамо" с "Крыльями Советов" и неудачных выступлениях против прямых конкурентов:
Это крайне важный матч, прямой конкурент, а значит матч за 6 очков. Но я думаю, что "Динамо" одержит победу. Наша команда играет хуже с конкурентами, если у "бело-голубых" крепкие позиции и нет давления. А в данном случае ситуация другая, мы боремся за выживание, находимся в зоне стыковых матчей... поэтому на предстоящие игры у команды будет другой подход.
- О лучшем футболисте матча:
Тяжело кого-то выделить. Все футболисты "Динамо" играли самоотверженно и с полной самоотдачей, каждый на своей позиции делал всё что было в его силах. Из "Краснодара" особо тоже никто не запомнился.
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