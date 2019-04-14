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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Владимир Пильгуй: оптимистично смотрю на перспективы "Динамо" по итогам сезона

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Краснодара" (1:1) в 23-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Хохлов правильно выбрал тактику на матч, выстроив игру команды на встречных курсах и отказавшись от удержания ничейного результата. Матч получился равным, но обидно что пропустили в концовке. Думаю, это произошло в связи с тем, что после своего гола наша команда сбилась на удержание победного результата, начали бояться сделать какое-то неверное движение. Чувствовалось, что решения принимались в спешке, играть начали на отбой в обороне, это и привело к голу. Упущенная победа также вопрос психологии, учитывая положение команды в таблице. Футболисты боялись допустить неверное решение после того как открыли счёт. А так, думаю, результат матча справедливый.

- О шансах "Краснодара" на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона:

Не стоит забывать, что это довольно молодой клуб, который продолжает набираться опыта, в том числе международного. "Краснодар" поступательно движется вверх, из года в год борется за выход в Лигу чемпионов. И я думаю, что как минимум в Лигу Европы "быки" по итогам этого сезона попадут.

- О календаре "Динамо" в оставшейся части сезона:

Я ещё в первом круге сказал, что "Динамо" займёт где-то 9-10 место, и я остаюсь при своём мнении. И сегодняшний матч доказал, что со всеми можно играть, с "Зенитом" и ЦСКА в том числе. Я оптимистично смотрю на перспективы команды по итогам этого сезона.

- О предстоящей игре "Динамо" с "Крыльями Советов" и неудачных выступлениях против прямых конкурентов:

Это крайне важный матч, прямой конкурент, а значит матч за 6 очков. Но я думаю, что "Динамо" одержит победу. Наша команда играет хуже с конкурентами, если у "бело-голубых" крепкие позиции и нет давления. А в данном случае ситуация другая, мы боремся за выживание, находимся в зоне стыковых матчей... поэтому на предстоящие игры у команды будет другой подход.

- О лучшем футболисте матча:

Тяжело кого-то выделить. Все футболисты "Динамо" играли самоотверженно и с полной самоотдачей, каждый на своей позиции делал всё что было в его силах. Из "Краснодара" особо тоже никто не запомнился.
Теги: Пильгуй Динамо Краснодар
Сегодня, 16:58
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