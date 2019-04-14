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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство

Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков, прервавший свою безголевую серию в матче против "Краснодара" (1:1), выразил неудовлетворение результатом встречи.

- Если бы до матча вам сказали, что возьмете очки, были бы довольны?

- Были бы счастливы. Но сейчас после матча есть расстройство, потому что хорошо разобрали соперника. Очень здорово играли до пропущенного мяча, после пропущенного сели в оборону.

- Был ли пенальти?

- Я видел, что мяч попал в руку. Но не знаю, была прижата рука или нет. Будем смотреть.

- На вас было ли давление из-за того, что не могли забить?

- Знаете, мне Бесчастных всегда говорил, если будут моменты, то будут голы. Мы играем хорошо, есть моменты.

- Есть ли уверенность, что не окажетесь в опасной зоне в конце чемпионата?

- Даже не думаем об этом, - цитирует Маркова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Теги: Марков Динамо Краснодар
Сегодня, 16:59
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