Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство

Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков, прервавший свою безголевую серию в матче против "Краснодара" (1:1), выразил неудовлетворение результатом встречи.- Были бы счастливы. Но сейчас после матча есть расстройство, потому что хорошо разобрали соперника. Очень здорово играли до пропущенного мяча, после пропущенного сели в оборону.- Я видел, что мяч попал в руку. Но не знаю, была прижата рука или нет. Будем смотреть.- Знаете, мне Бесчастных всегда говорил, если будут моменты, то будут голы. Мы играем хорошо, есть моменты.- Даже не думаем об этом, - цитирует Маркова корреспондентПётр Газин.