Россия РПЛ 2018/19
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16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
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Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков, прервавший свою безголевую серию в матче против "Краснодара" (1:1), выразил неудовлетворение результатом встречи.
- Если бы до матча вам сказали, что возьмете очки, были бы довольны?
- Были бы счастливы. Но сейчас после матча есть расстройство, потому что хорошо разобрали соперника. Очень здорово играли до пропущенного мяча, после пропущенного сели в оборону.
- Был ли пенальти?
- Я видел, что мяч попал в руку. Но не знаю, была прижата рука или нет. Будем смотреть.
- На вас было ли давление из-за того, что не могли забить?
- Знаете, мне Бесчастных всегда говорил, если будут моменты, то будут голы. Мы играем хорошо, есть моменты.
- Есть ли уверенность, что не окажетесь в опасной зоне в конце чемпионата?
- Даже не думаем об этом, - цитирует Маркова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
- Если бы до матча вам сказали, что возьмете очки, были бы довольны?
- Были бы счастливы. Но сейчас после матча есть расстройство, потому что хорошо разобрали соперника. Очень здорово играли до пропущенного мяча, после пропущенного сели в оборону.
- Был ли пенальти?
- Я видел, что мяч попал в руку. Но не знаю, была прижата рука или нет. Будем смотреть.
- На вас было ли давление из-за того, что не могли забить?
- Знаете, мне Бесчастных всегда говорил, если будут моменты, то будут голы. Мы играем хорошо, есть моменты.
- Есть ли уверенность, что не окажетесь в опасной зоне в конце чемпионата?
- Даже не думаем об этом, - цитирует Маркова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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