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# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Виктор Классон: пенальти в ворота "Динамо" был, но его не назначили

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о влиянии погоды и судейства на игру против "Динамо" (1:1).

- Погода как-то повлияла на результат?

- Нет. Но она сделала игру тяжелее. Ты не можешь играть так, как хочешь. В конце вообще снег начало раздувать в разные стороны.

- Вас удивило то, как они [«Динамо»] играли?

- Мы знали, как они играют: жёстко, грязно. Они сильные физически. Мы были к этому готовы.

- В эпизоде с попаданием в руку был пенальти?

- Да. Но его не поставили, так что это не играет никакой роли сейчас, - передают слова Классона корреспонденты Rusfootball.info Пётр Газин и Алексей Волошинов.
Теги: Краснодар Динамо Классон
Сегодня, 17:08
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