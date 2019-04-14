Россия РПЛ 2018/19
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16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
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"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
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01:16
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Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Виктор Классон: пенальти в ворота "Динамо" был, но его не назначили
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о влиянии погоды и судейства на игру против "Динамо" (1:1).
- Погода как-то повлияла на результат?
- Нет. Но она сделала игру тяжелее. Ты не можешь играть так, как хочешь. В конце вообще снег начало раздувать в разные стороны.
- Вас удивило то, как они [«Динамо»] играли?
- Мы знали, как они играют: жёстко, грязно. Они сильные физически. Мы были к этому готовы.
- В эпизоде с попаданием в руку был пенальти?
- Да. Но его не поставили, так что это не играет никакой роли сейчас, - передают слова Классона корреспонденты Rusfootball.info Пётр Газин и Алексей Волошинов.
- Погода как-то повлияла на результат?
- Нет. Но она сделала игру тяжелее. Ты не можешь играть так, как хочешь. В конце вообще снег начало раздувать в разные стороны.
- Вас удивило то, как они [«Динамо»] играли?
- Мы знали, как они играют: жёстко, грязно. Они сильные физически. Мы были к этому готовы.
- В эпизоде с попаданием в руку был пенальти?
- Да. Но его не поставили, так что это не играет никакой роли сейчас, - передают слова Классона корреспонденты Rusfootball.info Пётр Газин и Алексей Волошинов.
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