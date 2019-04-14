Виктор Классон: пенальти в ворота "Динамо" был, но его не назначили

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о влиянии погоды и судейства на игру против "Динамо" (1:1).- Нет. Но она сделала игру тяжелее. Ты не можешь играть так, как хочешь. В конце вообще снег начало раздувать в разные стороны.- Мы знали, как они играют: жёстко, грязно. Они сильные физически. Мы были к этому готовы.- Да. Но его не поставили, так что это не играет никакой роли сейчас, - передают слова Классона корреспондентыПётр Газин и Алексей Волошинов.