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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
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Динамо
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Бактийор Зайнутдинов: у "Спартака" отличный состав, игра будет интересной

Полузащитник "Ростова" Бактийор Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком".

"Они всегда высоко в таблице. У "Спартака" отличный состав. Уверен, игра получится интересной. Знаю, что билеты на матч распроданы. Нас и до этого всегда поддерживало большое количество болельщиков. Конечно, это добавляет сил", - цитирует Зайнутдинова официальный сайт "Ростова".
Теги: Зайнутдинов Спартак Ростов
Сегодня, 17:24
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