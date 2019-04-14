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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Глушаков и Жиго - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"

"Спартак" объявил состав на матч 23-го тура премьер-лиги против "Ростова".

"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон - Глушаков, Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе, Зе Луиш, Адриану

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Ташаев, Ломовицкий, Фернанду, Игнатов, Ханни, Глушенков.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 17:51
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8
(3)
#8  GS  Москва (Сегодня, 18:20)
  • 0
  •  (0)
online

styh,
Его даже в запас не ставят.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  Egg  mars (Сегодня, 18:02)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Почему Реброва не ставят в раму?

Твое какое дело?лишь бы ляпнуть.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#6  Sashass   (Сегодня, 18:02)
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
вынимай трёшку, поганые
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#5  biv   (Сегодня, 18:01)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем нам Бокетти, Глушаков и Мелкадзе?
Регистрация: 26.03.2019 [жалоба]
#4  Egg  mars (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Центр защиты аж страшно.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  shtnk19  Москва (Сегодня, 17:59)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ТравмаGerolsteiner 1001,
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#2  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 17:55)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А куда Кутепов пропал ? Я имею ввиду , из основы ?
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:54)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Почему Реброва не ставят в раму?


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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