Россия РПЛ 2018/19
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16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Глушаков и Жиго - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"
"Спартак" объявил состав на матч 23-го тура премьер-лиги против "Ростова".
"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон - Глушаков, Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе, Зе Луиш, Адриану
Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Ташаев, Ломовицкий, Фернанду, Игнатов, Ханни, Глушенков.
"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон - Глушаков, Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе, Зе Луиш, Адриану
Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Ташаев, Ломовицкий, Фернанду, Игнатов, Ханни, Глушенков.
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