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ЦСКА
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Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Ростов" объявил состав на матч со "Спартаком"

"Ростов" объявил состав на матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака".

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов, Норманн, Гацкан, Еременко, Попов, Ионов.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Зуев, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Новосельцев, Шадин.
Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 17:52
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#4  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 18:21)
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online

Цитата: poxxop
Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» расписали при помощи граффити стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате. вешать таких дебилов

Мусора, такие мусора.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 18:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вперёд Ростов - Россия ждёт победы !!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  poxxop   (Сегодня, 18:18)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» расписали при помощи граффити стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате. вешать таких дебилов
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 18:09)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Знатная будет Охота на поросят !!! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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