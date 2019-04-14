Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Зенит" со счетом 5:0 разгромил "Анжи"

"Зенит" обыграл "Анжи" в матче 23-го тура российской премьер-лиги – 5:0.

Чемпионат России

23 тур

"Зенит" – "Анжи" 5:0

Голы: Азмун, 4, Иванович, 14, Ригони, 85, Дриусси, 88, 90

"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак (Ригони, 74), Барриос (Нобоа, 88) – Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 88).

"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев (Закиров, 72), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 74), Ондуа, Ахъядов – Иванченко (Долгов, 72), Понсе.

Предупреждения: Ондуа, 83
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 18:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
61
(3)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
#61  Liberator  Монако (Сегодня, 19:55)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Победа без вопросов, и только один вопрос напрашивается: что было бы, если у Зенита в строю были Кузяев, Ерохин, Кокорин, хороший Нобоа….???

Цитата: Яamon
Яamon

Ты чего, барышня, откуда такие больные фантазии???
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#60  Sashass   (Сегодня, 19:53)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
герои нации, премию всем в евро по мильону...... досрочную пенсию и орден за заслуги перед отчеством... пойду выпью за героев, жить теперь легче , в магазинах цены рухнули после победы...

ты это...пенсию то не трать, заплати коммуналку
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#59  Al_3000  СПб (Сегодня, 19:50)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Яamon,
Цитата: Яamon
Локо просрал в ЛЧ серьёзным командам,

Прочитал и подумал Манчестер, Байер, Ювентус.
а по факту...
Галатасарай, Шальке 04 и Порто


--------------------
Зенит навсегда!
Когда газ в России завершится, Зенит станет спонсором ГазПрома.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#58  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:33)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
герои нации, премию всем в евро по мильону...... досрочную пенсию и орден за заслуги перед отчеством... пойду выпью за героев, жить теперь легче , в магазинах цены рухнули после победы...

Обосрались вчера-обтекай.

Цитата: Яamon
Цитата: Spartacus1971
на минуточку,Анжи играл с 1 командой РПЛ

1-й командой быть не так уж и сложно, если через раз с судьями работаешь или игроками соперника

Уж кто бы про судей говорил,без Сухины вы в 10-ку не вошли бы.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#57  Паха   (Сегодня, 19:19)
  • +3
  •  (7)

Дожили...
"пилотки" которые в Европе просирают все что можно, учат как нужно играть...
Абсурд какой то))
Регистрация: 27.02.2019 [жалоба]
#56  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
неужели онжы настолько слабее 18-й команды примеры? дагестан сегодня разбогател.
убедительные победы стоят дорого. за то потом чемпионы могут сказать - "в одну калитку сделали, какие вопросы?"

Ты опять выходишь на связь?

Конечно слабее, "18-я команда примеры" недавно Барсе 4 положила, понятное дело они занимают не свое место, а вот Анжи вполне свое.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#55  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 19:13)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
Цитата: joly
В Европе тоже судьи Локомотиму помешали или как плохому танцору что-то мешает?

Локо просрал в ЛЧ серьёзным командам, командам уровня ЛЧ, при этом, сто лет там не выступая, т.е. не имея никакого опыта. но, всё же, три очка забрал. и, кстати, почти все матчи были равными с игровой точки зрения, если ты помнишь, не хватило именно опыта, что и сказалось на результате.
зенит, напомню, выступал в турнире рангом ниже и вылетел в итоге от 18-й команды испании, просрав в обоих матчах вчистую. разве можно сравнивать эти две истории? допустим. но лично я считаю, что вас в еврокубках в этом году не было в принципе, поскольку минское динамо, гроза европы, вас выбило оттуда, пока продолжалась честная часть противостояния.

Чушь какую-то написал! Играли устоявшимся составом, с тем же тренером,с лучшим в России подбором игроков и большим бюджетом в одной из самых слабых групп ЛЧ. Шальке, которая плелась в конце турнирной таблице Германии и галатасарай,который вышел в ЛЕ с 3-го места с 4-мя очками..(в которых 3 очка они взяли разгромив пилоток в первой же игре). Вообще днище!!! И Зенит,который начал свой европейский сезон с новым СЫРЫМ тренером(у которого в копилке только 1.5 сезона за УФУ..ппц), без игроков купленных под него,без обкатки!!! smirk


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#54  DMS  Советский союз (Сегодня, 19:09)
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Яamon,
Ну не позорься уж, отмазывая свое депо. Ваше чемпионство было одним из самых "грязных" в наших чемпах. Ну и в ЛЧ вы обосрались по полной. А Зенит сегодня выиграл всего лишь у последней команды в турнирной таблице.

liasport433,
Повторю вопрос. Тебе, старой свинье, не впадлу в цвета принципиальных соперников перекрашиваться? Это ж насколько себя надо не уважать....
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#53  liasport433   (Сегодня, 19:03)
  • -15
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
герои нации, премию всем в евро по мильону...... досрочную пенсию и орден за заслуги перед отчеством... пойду выпью за героев, жить теперь легче , в магазинах цены рухнули после победы...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#52  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:57)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
1-й командой быть не так уж и сложно, если через раз с судьями работаешь или игроками соперника

Ну не надо так ваше чемпионство-то прошлогоднее охаивать...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#51  Яamon   (Сегодня, 18:56)
  • -15
  •  (19)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: joly
В Европе тоже судьи Локомотиму помешали или как плохому танцору что-то мешает?

Локо просрал в ЛЧ серьёзным командам, командам уровня ЛЧ, при этом, сто лет там не выступая, т.е. не имея никакого опыта. но, всё же, три очка забрал. и, кстати, почти все матчи были равными с игровой точки зрения, если ты помнишь, не хватило именно опыта, что и сказалось на результате.
зенит, напомню, выступал в турнире рангом ниже и вылетел в итоге от 18-й команды испании, просрав в обоих матчах вчистую. разве можно сравнивать эти две истории? допустим. но лично я считаю, что вас в еврокубках в этом году не было в принципе, поскольку минское динамо, гроза европы, вас выбило оттуда, пока продолжалась честная часть противостояния.
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#50  vertel  латвия (Сегодня, 18:52)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо наказали за подаренные в гостях им же 3 очка.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#49  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 18:51)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: joly
В Европе тоже судьи Локомотиму помешали или как плохому танцору что-то мешает?

Пилотки натёрли! relaxed


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#48  pivo69  Германия (Сегодня, 18:51)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: сын кубани
pivo69,
а где ты у нас надрыв увидел, наверное когда 5 воспитанников выпустили!


Да,нет...когда ваши весь Анжи перетоптали,
доказывая свою состоятельность.Оттого и
написал тогда такой жёсткий пост...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#47  joly  Сочи (Сегодня, 18:49)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
Цитата: Spartacus1971
на минуточку,Анжи играл с 1 командой РПЛ

1-й командой быть не так уж и сложно, если через раз с судьями работаешь или игроками соперника

В Европе тоже судьи Локомотиму помешали или как плохому танцору что-то мешает?


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#46  Яamon   (Сегодня, 18:49)
  • -13
  •  (23)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pivo69
не было в игре Зенита надрыва,
игры в кость,желания во чтобы то ни стало
порвать соперника,чтобы доказать свою
состоятельность,как претендента на титул.
Большим клубам это не нужно

большой клуб laughing
вильярреал не знал, надо было заранее им рассказать, что большой
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#45  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 18:47)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: joly
KolpinoOnTour,
Галицкий Магнит продал Группе ВТБ 24.

"16 февраля 2018 года на инвестфоруме в Сочи было подписано соглашение о покупке банком ВТБ 29,1 % акций компании у Сергея Галицкого за 138 млрд руб., который сохранил у себя 3 %."


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#44  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 18:47)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: pivo69
Цитата: сын кубани
Цитата: pivo69
Зенит с разгромной победой!
Тут всё справедливо...
Как справедливо? а че ты не пишешь, что любой серьезный клуб не будет выносить Анжи, как это Краснодару писал???

Потому что не было в игре Зенита надрыва,
игры в кость,желания во чтобы то ни стало
порвать соперника,чтобы доказать свою
состоятельность,как претендента на титул.
Большим клубам это не нужно,они и так
состоялись,а вот таким как ваши,да необходимо...

Здесь не согласен. Краснодар нуждается в победах. На самом деле то, что сделал Галицкий - это чудо. Опыта пока мало. Но этому клубу только удачи в Европе и РФ, но не против Зенита.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#43  Яamon   (Сегодня, 18:46)
  • -21
  •  (25)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
на минуточку,Анжи играл с 1 командой РПЛ

1-й командой быть не так уж и сложно, если через раз с судьями работаешь или игроками соперника
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#42  strekall  Руcь (Сегодня, 18:46)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: joly
KolpinoOnTour,
Галицкий Магнит продал Группе ВТБ 24.

Немного акций себе оставил, видимо чтобы расчитаться с Анжи)))


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#41  сын кубани  краснодар (Сегодня, 18:46)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
pivo69,
а где ты у нас надрыв увидел, наверное когда 5 воспитанников выпустили!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#40  Irbis   (Сегодня, 18:45)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Sandr_71,
Да да и Краснодару тоже договорняк?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#39  joly  Сочи (Сегодня, 18:44)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
KolpinoOnTour,
Галицкий Магнит продал Группе ВТБ 24.


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#38  pivo69  Германия (Сегодня, 18:43)
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: сын кубани
Цитата: pivo69
Зенит с разгромной победой!
Тут всё справедливо...
Как справедливо? а че ты не пишешь, что любой серьезный клуб не будет выносить Анжи, как это Краснодару писал???

Потому что не было в игре Зенита надрыва,
игры в кость,желания во чтобы то ни стало
порвать соперника,чтобы доказать свою
состоятельность,как претендента на титул.
Большим клубам это не нужно,они и так
состоялись,а вот таким как ваши,да необходимо...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#37  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 18:42)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: pivo69
Зенит с разгромной победой!
Тут всё справедливо...

Ну ведь можешь, когда хочешь.
Если смотрел игру, то согласись, никто никого не покупал. Ибо незачем.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#36  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 18:41)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
убедительные победы стоят дорого.

То есть, по твоей логике 31-го марта,Галицкий при победе Краснодара над Онжи 5-0,отдавал дагам оставшиеся акции "магнита" или денюшку? smirk laughing


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#35  Spartacus1971   (Сегодня, 18:38)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
неужели онжы настолько слабее 18-й команды примеры? дагестан сегодня разбогател.
убедительные победы стоят дорого. за то потом чемпионы могут сказать - "в одну калитку сделали, какие вопросы?"


Ещё один,на минуточку,Анжи играл с 1 командой РПЛ и при этом в гостях,причём здесь продался или купили?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#34  Sandr_71   (Сегодня, 18:38)
  • -13
  •  (15)

Цитата: DMS
Всех зенитовцев (и неадЫкватных поросей) с нашей победой!
Вы в европе с аутсайдерами просираете, а тут радуешься как ребенок. Не удивлюсь если это был договорняк. Не болею ни за одну из команд РПФЛ, если что.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#33  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:37)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
дагестан сегодня разбогател.
убедительные победы стоят дорого. за то потом чемпионы могут сказать - "в одну калитку сделали, какие вопросы?"

То есть по-другому Анжи не обыграть??? Ты круто разбираешься в футболе!!! Но я рекомендую тебе обсуждать кёрлинг...хуже не будет... просто некуда..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#32  сын кубани  краснодар (Сегодня, 18:36)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: pivo69
Зенит с разгромной победой!
Тут всё справедливо...
Как справедливо? а че ты не пишешь, что любой серьезный клуб не будет выносить Анжи, как это Краснодару писал???


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама