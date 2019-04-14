Россия РПЛ 2018/19
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18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (1)
Сергей Семак: заслуженная победа (1)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
"Зенит" со счетом 5:0 разгромил "Анжи"
"Зенит" обыграл "Анжи" в матче 23-го тура российской премьер-лиги – 5:0.
Чемпионат России
23 тур
"Зенит" – "Анжи" 5:0
Голы: Азмун, 4, Иванович, 14, Ригони, 85, Дриусси, 88, 90
"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак (Ригони, 74), Барриос (Нобоа, 88) – Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 88).
"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев (Закиров, 72), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 74), Ондуа, Ахъядов – Иванченко (Долгов, 72), Понсе.
Предупреждения: Ондуа, 83
Чемпионат России
23 тур
"Зенит" – "Анжи" 5:0
Голы: Азмун, 4, Иванович, 14, Ригони, 85, Дриусси, 88, 90
"Зенит": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак (Ригони, 74), Барриос (Нобоа, 88) – Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 88).
"Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев (Закиров, 72), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 74), Ондуа, Ахъядов – Иванченко (Долгов, 72), Понсе.
Предупреждения: Ондуа, 83
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