Сергей Семак: заслуженная победа

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал побед у над "Анжи" (5:0)."Хорошо и здорово начали, играли активно и агрессивно в атаке, создавали моменты, забили быстрый мяч. В таких матчах важно быстро забивать. Рад победе, у нас было много моментов, где еще могли забить. Во втором тайме в первой части можно было играть поактивнее. Заслуженно победили. Ребята - молодцы, хорошо сыграли. Порадовали болельщиков. Каждая игра важна и нужна, играли те, кто готов на 100 процентов", - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".