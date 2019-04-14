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Арсенал Тула
Рубин
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Крылья Советов
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Динамо
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Семак: заслуженная победа

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал побед у над "Анжи" (5:0).

"Хорошо и здорово начали, играли активно и агрессивно в атаке, создавали моменты, забили быстрый мяч. В таких матчах важно быстро забивать. Рад победе, у нас было много моментов, где еще могли забить. Во втором тайме в первой части можно было играть поактивнее. Заслуженно победили. Ребята - молодцы, хорошо сыграли. Порадовали болельщиков. Каждая игра важна и нужна, играли те, кто готов на 100 процентов", - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Семак Зенит Анжи
Сегодня, 18:37
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#1  Irbis   (Сегодня, 18:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Порадовались и забыли у нас тяжёлый выезд..
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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